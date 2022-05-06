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Tuğçe Tayfur kimdir? Ferdi Tayfur'un kızı Tuğçe Tayfur ile Burak Kalfa evleniyor mu?

06.05.2022 10:26 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Tuğçe Tayfur, 6 Mayıs 2022 Cuma günü TV 8'de canlı olarak yayınlanan 2. Sayfa magazin programı sebebiyle günün en çok araştırılan isimleri arasında yer alıyor. Ferdi Tayfur'un kızı olan ünlü şarkıcı Burak Kalfa ile görüntülenmişti. Peki Tuğçe Tayfur kimdir? Ferdi Tayfur'un kızı Tuğçe Tayfur ile Burak Kalfa evleniyor mu? İşte detaylar...

Tuğçe Tayfur kimdir? Ferdi Tayfur'un kızı Tuğçe Tayfur ile Burak Kalfa evleniyor mu?

Tuğçe Tayfur, 2. Sayfa programında Müge Dağıstanlı ile Gülşen Yüksel'e çarpıcı açıklamalarda bulundu. Ferdi Tayfur ile Necla Nazır'ın kızı olan ünlü şarkıcı, 2. Sayfa'da Burak Kalfa ile ilgili sorulan soruya da yanıt verdi. Peki Tuğçe Tayfur kimdir? Ferdi Tayfur'un kızı Tuğçe Tayfur ile Burak Kalfa evleniyor mu? Konuya ilişkin detaylar haberimizde...

TUĞÇE TAYFUR KİMDİR?

Şarkıcı Tayfur, 18 Mart 1988 tarihinde İstanbul'da dünyaya gelmiştir. Annesi oyuncu Necla Nazır, babası şarkıcı Ferdi Tayfur'dur. İlköğrenimini Terakki Vakfı Özel Şişli Terakki İlköğretim Okulu'nda, ortaöğrenimini İstek Vakfı Kemal Atatürk Lisesi'nde tamamladı. Yeditepe Üniversitesi İtalyanca Sanat ve Tasarım Bölümünü tamamlayan Tuğçe Tayfur, küçük yaşlarda başladığı müzik eğitimi ile piyano ve keman çalmaya başladı.

Tuğçe Tayfur, 2010 yılında arkadaşlarıyla kurduğu 'Joker' isimli bir grubun solistliğini üstlendi. Bir dönem ABD'de yaşadı. ABD'de yaşadığı dönemde Taner Şafak'la tanıştı ve sonra 2015 yılında Türkiye'de maksi single çıkardı. Pop şarkılar besteleyen Tuğçe Tayfur ve Taner Şafak maksi single'da , 'Kalp Dayanmaz', 'Köle Olup', 'Yok Olsam' şarkılarının söz ve bestelerini hazırladı.

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Babası Ferdi Tayfur ile klip çekmiştir. Tayfur, Mayıs 2009 yılında hayatını Tolga Ertuğrul ile birleştirdi ancak ikilinin birlikteliği kısa süre sonra sona erdi. Taner Şafak ile 2012 yılında nikah masasına oturdu ve çiftin 2016 yılında dünyaya gelen Taner Efe isminde bir oğulları bulunuyor.

TUĞÇE TAYFUR İLE BURAK KALFA EVLENİYOR MU?

Usta şarkıcı Ferdi Tayfur'un Yeşilçam oyuncusu Necla Nazır ile evliliğinden dünyaya gelen kızı Tuğçe Tayfur, iş insanı Burak Kalfa ile evlilik yolunda ilk adımı attı. Tuğçe Tayfur ve Burak Kalfa bir süre önce basın mensupları tarafından görüntülenince arkadaş olduklarını söylemişlerdi.

Tuğçe Tayfur, 2. Sayfa magazin programında o dönem arkadaş oldukları sebebiyle sorulan soruya öyle yanıt verdiklerini belirtti.

Tuğçe Tayfur'un sevgilisi Burak Kalfa kimdir? Burak Kalfa ile Ferdi Tayfur'un kızı Tuğçe Tayfur evleniyor mu?Tuğçe Tayfur'un sevgilisi Burak Kalfa kimdir?


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Ferdi Tayfur Tuğçe Tayfur
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