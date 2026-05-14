Yıllar sonra doluluk oranı yüzde 100’ü geçti! Kapaklar açıldı

Sivas'ın Suşehri ilçesi ve Giresun'un Şebinkarahisar ilçesi sınırları içerisinde yer alan 64 kilometrekare genişlikteki Kılıçkaya Barajı'nın doluluk oranı yüzde 100'ün üzerine çıktı. Elektrik üretimi ve tarımsal sulamada kullanılan baraj gölünün taşması ile kenarındaki tesisler sular altında kaldı. Taşkınların önlenmesi için bugün barajın dolusavak kapakları kontrollü olarak açılıp, Kelkit Çayı'na su bırakıldı. Öncesinde taşkın riskine karşı yerleşim yerlerinde tedbirler alındı. Kelkit Çayı boyunca bölgedeki yerleşim alanlarında yaşayanlara güzergahtan uzak durulması konusunda uyarılar yapıldı. Kapakların açılmasıyla barajdan dökülen sular, güzel görüntüler oluşturdu.

'GÖRSEL ŞÖLEN SUNUYOR’

Suşehri Belediye Başkanı Ahmet Ayhan Kayaoğlu, "Bugün burada Kılıçkaya Barajı'nın kapaklarının açılmasını izlemeye geldik. Her yıl açılmıyor, yağışların durumuna göre açılan bu kapaklar görsel şölen sunuyor. 10 gün boyunca açık olacak bu görsel şöleni kaçırmayın" dedi.

Bölgeye piknik yapmaya gelen ilçelilerden Mehmet Özkan, "Her 3-4 senede bir aşırı yağış olmasından dolayı kapaklar açılıyor. Buraya bütün Suşehri halkını davet ediyorum. Bu görsel şöleni herkesin izlemesi gerektiğini düşünüyorum" diye konuştu.