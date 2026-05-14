Mynet Trend

Kapat
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. TREND
  3. Eğlence

Yıllar sonra doluluk oranı yüzde 100’ü geçti! Kapaklar açıldı

Sivas ile Giresun sınırındaki Kılıçkaya Barajı’nda doluluk oranının yüzde 100’ü aşmasının ardından dolusavak kapakları kontrollü şekilde açıldı. Kelkit Çayı’na bırakılan sular bölgede görsel şölen oluştururken, taşkın riskine karşı vatandaşlara uyarı yapıldı.

Yıllar sonra doluluk oranı yüzde 100’ü geçti! Kapaklar açıldı
Çiğdem Berfin Sevinç

Sivas'ın Suşehri ilçesi ve Giresun'un Şebinkarahisar ilçesi sınırları içerisinde yer alan 64 kilometrekare genişlikteki Kılıçkaya Barajı'nın doluluk oranı yüzde 100'ün üzerine çıktı. Elektrik üretimi ve tarımsal sulamada kullanılan baraj gölünün taşması ile kenarındaki tesisler sular altında kaldı. Taşkınların önlenmesi için bugün barajın dolusavak kapakları kontrollü olarak açılıp, Kelkit Çayı'na su bırakıldı. Öncesinde taşkın riskine karşı yerleşim yerlerinde tedbirler alındı. Kelkit Çayı boyunca bölgedeki yerleşim alanlarında yaşayanlara güzergahtan uzak durulması konusunda uyarılar yapıldı. Kapakların açılmasıyla barajdan dökülen sular, güzel görüntüler oluşturdu.

Yıllar sonra doluluk oranı yüzde 100’ü geçti! Kapaklar açıldı 1

'GÖRSEL ŞÖLEN SUNUYOR’

Suşehri Belediye Başkanı Ahmet Ayhan Kayaoğlu, "Bugün burada Kılıçkaya Barajı'nın kapaklarının açılmasını izlemeye geldik. Her yıl açılmıyor, yağışların durumuna göre açılan bu kapaklar görsel şölen sunuyor. 10 gün boyunca açık olacak bu görsel şöleni kaçırmayın" dedi.

Bölgeye piknik yapmaya gelen ilçelilerden Mehmet Özkan, "Her 3-4 senede bir aşırı yağış olmasından dolayı kapaklar açılıyor. Buraya bütün Suşehri halkını davet ediyorum. Bu görsel şöleni herkesin izlemesi gerektiğini düşünüyorum" diye konuştu.

MyMani

Öne Çıkan İhtiyaç Kredileri

Tümü

0% Faizli Fırsat!

GARANTİ BBVA - %0 FAİZLİ 100.000 TL

Faiz Oranı

%0

Vade

3 Ay

Toplam Tutar

100.000 TL

Detayları gör

0% Faizli Fırsat!

DENİZBANK - %0 FAİZLİ 100.000 TL

Faiz Oranı

%0

Vade

3 Ay

Toplam Tutar

100.000 TL

Detayları gör

GETİRFİNANS - %2.89 FAİZLİ 650.000 TL

GETİRFİNANS - %2.89 FAİZLİ 650.000 TL

Faiz Oranı

%2,89

Vade

12 Ay

Toplam Tutar

650.000 TL

Detayları gör

0% Faizli Fırsat!

İŞ BANKASI - %0 FAİZLİ 55.000 TL

Faiz Oranı

%0

Vade

3 Ay

Toplam Tutar

55.000 TL

Detayları gör

Yıllar sonra doluluk oranı yüzde 100’ü geçti! Kapaklar açıldı 2

Bankacılık masraflarından kurtulurken 1.000 TL kazanın!

Bankacılık masraflarından kurtulurken 1.000 TL kazanın!
İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Cennet Tapınağı’nda cehennem alameti! 'Savaş çıkabilir'Cennet Tapınağı’nda cehennem alameti! 'Savaş çıkabilir'
Bursa'yı karıştıran 'gizemli mezar'! Mevzu bakanlığa kadar gittiBursa'yı karıştıran 'gizemli mezar'! Mevzu bakanlığa kadar gitti

Anahtar Kelimeler:
Sivas baraj doluluk oranı
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Trend Haberler
Rasim Ozan Kütahyalı gözaltına alındı!

Rasim Ozan Kütahyalı gözaltına alındı!

Gözü dönmüş baba okul bastı: 'Hem eş hem çocuk katili olacağım'

Gözü dönmüş baba okul bastı: 'Hem eş hem çocuk katili olacağım'

(Özet) Natura Dünyası Gençlerbirliği - Trabzonspor Maçı Özeti ve Tüm Önemli Anları

(Özet) Natura Dünyası Gençlerbirliği - Trabzonspor Maçı Özeti ve Tüm Önemli Anları

Maçka Parkı'nda yürüyüş yapan Sevda Demirel'in ayağı kırıldı

Maçka Parkı'nda yürüyüş yapan Sevda Demirel'in ayağı kırıldı

Manisa'da fabrika kuracaktı: BYD'nin yeni adresi belli oldu!

Manisa'da fabrika kuracaktı: BYD'nin yeni adresi belli oldu!

79 yıllık otomotiv devi tarih oluyor! Efsane fabrikanın kapısına kilit vurulacak

79 yıllık otomotiv devi tarih oluyor! Efsane fabrikanın kapısına kilit vurulacak

En Çok Aranan Haberler

Kapat
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.