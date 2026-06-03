TÜİK verileri açıkladı: Bu isimler Türkiye'de sadece 1 kişide var

Türkiye'de milyonlarca kişinin taşıdığı yaygın isimlerin yanı sıra yalnızca bir kişide bulunan isimler de dikkat çekiyor. TÜİK verilerine göre, nüfus kayıtlarında tek kişiye ait olan bazı isimler kamuoyuyla paylaşıldı.

TÜİK tarafından derlenen verilere göre, Türkiye genelinde yalnızca bir kişinin taşıdığı isimler arasında hem kadın hem de erkek isimleri bulunuyor. Nadir kullanılan bu isimler, nüfus kayıtlarında tek örnek olarak yer alıyor.

Nüfus kayıtlarında yer alan isim çeşitliliği her geçen yıl artarken, bazı isimler milyonlarca kişi tarafından kullanılırken bazıları ise yalnızca tek bir kişiye ait olarak kayıtlarda yer alıyor.

TÜİK verileri, Türkiye'deki isim tercihleri ve isim çeşitliliğine ilişkin dikkat çekici detayları da ortaya koyuyor.

Verilere göre yalnızca bir kişide bulunan kadın isimleri şunlar:

Azra Akel

Elif Evin

Irmak Dila

Yalnızca bir kişinin taşıdığı erkek isimleri ise şöyle sıralandı:

Kerem Akil

Kağan Celal