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5 yılda en yüksek oranı gördü! Tuz Gölü resmen pembeye büründü

TÜRKİYE'nin ikinci büyük gölü ve 'flamingo cenneti' olarak bilinen Tuz Gölü'nde binlerce flamingo yavrusu kuluçkadan çıktı. 12 bin 800 yavru çıkışıyla son 5 yılın en yüksek rakamına ulaşılan göldeki flamingolar güzel görüntüler oluşturdu. Doğaya Kuş Bakışı ve Ekoloji Derneği Başkanı Fahri Tunç, "Son yağışlarla Tuz Gölü Havzası’nda güzel bir su var. Bu su sayesinde flamingolarımızın sayıları gün geçtikçe artmaya başladı. Özellikle kuluçkaya yatan flamingo sayısında büyük bir artış olmuştu.” dedi.

5 yılda en yüksek oranı gördü! Tuz Gölü resmen pembeye büründü

Aksaray, Ankara ve Konya sınırları içinde yer alan, kapalı havza özelliği taşıyan ve Türkiye'nin tuz ihtiyacının büyük bölümü karşılanan Tuz Gölü, yaz aylarında flamingolara ev sahipliği yapıyor. Her yıl binlerce flamingo, gölde beslenerek kuluçkaya yatıyor. Flamingolar üreme alanı için özellikle gölün Aksaray'ın Eskil ilçesi sınırlarında yer alan güneyini tercih ediyor. Önceki yıllarda kuraklık tehlikesinin hissedildiği Tuz Gölü’nde Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum’un açıkladığı verilere göre, 12 bin 800 yavru çıkışıyla son 5 yılın en yüksek rakamına ulaşıldı. Göldeki yavru flamingoların yaşamı ve anneleri tarafından beslendiği anlar havadan görüntülendi.

5 yılda en yüksek oranı gördü! Tuz Gölü resmen pembeye büründü 1

‘BU KADAR YAVRU ÇIKACAĞINI TAHMİN ETMİYORDUK’

Göldeki flamingoların yaşamlarını gözlemleyen Doğaya Kuş Bakışı ve Ekoloji Derneği Başkanı Fahri Tunç, “Son yağışlardan kaynaklı olarak Tuz Gölü Havzası’nda güzel bir su var. Bu su sayesinde flamingolarımızın sayıları gün geçtikçe artamaya başladı. Özellikle kuluçkaya yatan flamingo sayısında büyük bir artış olmuştu. Bu yıl biz bunu biliyorduk ama bu kadar yavru çıkacağını tahmin etmiyorduk” diye konuştu.

5 yılda en yüksek oranı gördü! Tuz Gölü resmen pembeye büründü 2

EYLÜL VE EKİM AYLARINDA YAVRULAR UÇACAK

Geçen yıllardaki kayıpların bir şekilde kapandığını belirten Tunç, bu yılki koloninin sevindirici olduğunu söyleyerek, “Tuz Gölü kapalı havzası sadece yağmurlarla beslenen bir havza haline gelmeye başladı. Bu yıl yağışlar sonrası Tuz Gölü ve flamingolar adına güzel gelişmelere sahip olduk. Yaptığım gözlemde yoğun ve coşkulu bir koloni haline geldiler. Bunu bizim de korumamız gerekiyor. Dış etkenlerin yanında insanların da bunu koruması gerekiyor. Eylül ve ekim ayında yavruların uçmasıyla güzel görüntüler olacak” dedi.

5 yılda en yüksek oranı gördü! Tuz Gölü resmen pembeye büründü 3

‘DOĞAL BİR STÜDYO HALİNE GELDİ’

Bakan Kurum’un açıkladığı rakamların oldukça sevindirici olduğunu ifade eden Tunç, şöyle konuştu:

“Bakanımız Murat Kurum son 5 yılın en yüksek yavru flamingo rakamının 12 bin 800 olduğu açıkladı. Bu rakamlar gerçekten çok sevindirici. Yağmur yağdığı zaman havza doluyor. Dolduğu zamanda hayvanlarının besleneceği ve konaklayacağı güzel bir yer haline geliyor. Tuz Gölü şu anda doğal bir stüdyo haline geldi. İnanılmaz güzel görüntüler var. Her günü farklı, her mevsimi farklı bir yer haline geldi.”

5 yılda en yüksek oranı gördü! Tuz Gölü resmen pembeye büründü 4

Kaynak: DHA   |   Bu içerik Çiğdem Berfin Sevinç tarafından yayına alınmıştır

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Anahtar Kelimeler:
Tuz Gölü Aksaray flamingo pembe
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