Girişi ücretsiz tek renk tarla! Mahallenin doğal parfümü oldu

Pamukkale ve Karahayıt turizm bölgesine yaklaşık 20 dakika mesafede yer alan Gözler Mahallesi, lavanta üretimiyle bölgeye yeni bir soluk getirdi. 2019 yılında kurulan ve 2020 yılında tesisleşmesi tamamlanan bahçe, Isparta Kuyucak ve Burdur Salda'daki lavanta turizminden esinlenilerek hayata geçirildi. 14 dönümlük arazinin 12 dönümünde lavanta yetiştirilirken, alanda ziyaretçiler için konaklama evleri, fotoğraf çekim alanları ve salıncaklar bulunuyor.

Bahçenin kuruluş hikayesini anlatan işletmeci Erkam Akkaya, "Lavantanın rağbet gördüğü ilk zamanlarda ailem Kuyucak ve Salda taraflarını ziyaret etti. 'Bu işi kendi köyümüzde neden yapmayalım?' diyerek yola çıktık. Gözler Mahallemiz, Pamukkale ve Karahayıt'a çok yakın bir konumda. Haziran ayında ziyaretçi alımına başlıyoruz ve Temmuz sonu itibarıyla ziyaretleri sonlandırıp hasat aşamasına geçiyoruz. Amacımız hem köyümüze katma değer sağlamak hem de gelen misafirlere huzurlu bir ortam sunmak" dedi.

Bahçede sadece fotoğraf çekimi değil, lavantadan elde edilen birçok ürünün de satışı yapılıyor. Kendi üretimleri olan lavanta yağından; sabun, şampuan ve kolonya gibi kozmetik ürünler hazırladıklarını belirten işletmeci Akkaya, "Misafirlerimiz burada lavanta dondurması ve lavanta gazozunun tadına bakabiliyor. Bahçemize giriş, gezme ve fotoğraf çekimi tamamen ücretsizdir. Hafta sonları yoğunluk yaşansa da hafta içleri de çevre illerden ve yurt dışından gelen misafirlerimizi ağırlamaya devam ediyoruz" ifadelerini kullandı.

ZİYARETÇİLER ORTAMA HAYRAN KALIYOR

Aydın'dan bahçeyi görmeye gelen Şeref Bozdağ ise "İnternetten görüp geldik ve gerçekten çok güzel, değişik bir ortamla karşılaştık. Arkadaşların ellerine sağlık; çiçeğinden sabununa, kolonyasına kadar her şeyi üretmişler. Özellikle lavanta gazozu çok lezzetli, herkesin tatmasını isterim. Bahçe gerçekten süper, herkese tavsiye ediyorum" dedi.