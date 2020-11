TÜKDES 11 yaşında

Tüketiciyi Destekleme Derneği’nin (TÜKDES) 11’inci kuruluş yıl dönümünü değerlendiren Genel Başkanı Süleyman Bakal, "Her alanda yaşanabilir ve sürdürülebilir bir dünya, sivil toplumun katkıları ile kurulacaktır" dedi.

Genel Başkanı Süleyman Bakal, kurumun yıl dönümü ile ilgili yaptığı açıklamada, “Tüketiciyi Destekleme Derneği (TÜKDES), 21 Kasım 2009 tarihinde toplumun tüm katmanlarının, hayatın her alanında Evrensel Tüketici Haklarını kullanabilmesi için; evrensel tüketici adaletini yaygınlaştırmak ve geliştirmek amacıyla kurulmuştur. Kurulduğu günden bugüne yaptığı çalışmalarla sivil toplum gönüllülerinin emek ve zihinsel desteğini görmüş olan TÜKDES, Türkiye’nin en fazla üyesi olan 2’inci tüketici derneği olmuştur. TÜKDES Evrensel Tüketici Hakları için gönüllüleri, başta genel merkezinin bulunduğu Eskişehir ile birlikte İstanbul, Tekirdağ, Sivrihisar şubeleri, Beylikova ve Bilecik Temsilcilikleri ile mücadelesine devam etmektedir. TÜKDES, Evrensel Tüketici Hakları olan; Tüketicilerin temel ihtiyaçlarının karşılanması hakkı, sağlık ve güvenliğin korunması hakkı, ekonomik çıkarların korunması yani mal ve hizmetlerin serbestçe seçilmesi hakkı, bilgi edinme hakkı, eğitilme hakkı, temsil edilme hakkı, sağlıklı bir çevrede yaşama hakkı için çalışıyor. Kurumumuza gelen şikâyetler üzerine sorunlarının çözülebilmesi için her zaman ekibimiz bunca yıldır sahada çalışıyor ve çalışacaklar. Yaşanabilir ve sürdürülebilir bir dünya için birlik, beraberlik ve dayanışma içinde yaptığımız bu çalışmaların devamı ve evrensel tüketici adaletini; yaygınlaştırıp geliştireceğimiz nice 11 diliyorum” dedi.