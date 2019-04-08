Tükenenin bedeniniz değil ruhunuz olduğunu gösteren 8 işaret!

Eğer çoğu zaman kendinizi yorgun ve zayıf hissediyorsanız, merak etmeyin yalnız değilsiniz. Her 5 kişiden biri herhangi bir anda yorgun hissediyor ve maalesef tükenmişlik artık artıyor. Modern dünyanın ritmi, sürekli çalışma, stres, gerginlik, uykusuzluk ve uygun egzersiz yapmayı içerir. Ve bunların hepsi ruhun durumunu etkiler.

İşte tükendiğinizi gösteren 8 belirti!

Bütün bir gün dinlensen bile yorgun hissediyorsan

Erken yatmana rağmen sabahları uyanıp yataktan kalkmanızın zor olması, ilk işaret olabilir. Fiziksel olarak iyileştin, ama ruhunu uyku ile restore etmek zor.

Hayal kurmaktan ve gerçeklikten kaçmak

Gerçeklikten kaçmak istiyorsan ve farklı bir hayat hayal ediyorsan, ruhun yorgunluk belirtileri veriyor demektir.

Kayıtsızlık ve dikkat eksikliği

Sürekli yorgun hissettiğinizi düşününce, bir şeyler yapma arzusu eksikliği yaşayabilir, çevrenizdeki her şeye kayıtsızlık gösterebilir ve hatta daha önce sevdiklerinize ilgi duymazsınız.

Duygulardaki ani değişiklikler

Memnuniyetsizlik, yorgunluk ve ilgisizlik duygularınızı etkileyebilir. Ne sıklıkta sinirlenirsiniz, küçük bir şeye kızarsınız veya beklenmedik bir şekilde ve sebepsiz yere ağlamaya veya gülmeye başlarsınız? Bunun gibi ruh hali düzenli olarak gerçekleşirse, bu bitkin bir ruhun işareti olabilir. Bu duygusal dalgalanmalar ile hayat daha da zor bir hal alabilir.