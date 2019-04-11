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Tükenmez kalem kapaklarındaki bu delik ne işe yarıyor?

gizemino gizemino
YAŞAM  | 11.04.2019 11:49 | Son Güncelleme

Her gün kullandığınız tükenmez kalem kapaklarında bulunan bu deliğin aslında ne için tasarlandığını biliyor musunuz? İşte çoğunuzun fark etmediği ama aslında büyük bir görevi olan bu deliğin asıl amacı...

Tükenmez kalem kapaklarındaki bu delik ne işe yarıyor?

Hemen hepiniz mutlaka bu tip bir tükenmez kalem kullanmış, farkında olmadan ağzınıza götürmüşsünüzdür. Peki, oldukça popüler olan bu kapaklı tükenmez kalemlerin kapağında bulunan delik ne için yapıldı hiç düşündünüz mü?

Çoğunuzun daha önce görmediği bu delik aslında firma tarafından büyük bir riski ortadan kaldırmak için tasarlandı.

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TÜKENMEZ KALEM KAPAĞINDAKİ DELİK...

Çoğu zaman ağızla temas halinde olan tükenmez kalem kapakları, özellikle çocuklar için çok riskli olabilir; kapağı yutabilir, hava yolları tıkanabilir ve boğulmalarına neden olabilir. Geçmişte çok sayıda bu tür vakalarla karşılaşan tükenmez kalem üreticisi firma, bunun çaresini kalem kapaklarına delik açmakta buldular.

Kalem kapağındaki delik, kapağın yutulması durumunda can kurtarır. Kapağı yutan kişinin boğulmasını önlemek için, kapak boğazı tıkasa da delik sayesinde yeterince hava alabilmelerini sağlar ve boğulmalarının önüne geçer, tıbbi müdahale için zaman kazandırır.

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