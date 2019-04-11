Tükenmez kalem kapaklarındaki bu delik ne işe yarıyor?

Hemen hepiniz mutlaka bu tip bir tükenmez kalem kullanmış, farkında olmadan ağzınıza götürmüşsünüzdür. Peki, oldukça popüler olan bu kapaklı tükenmez kalemlerin kapağında bulunan delik ne için yapıldı hiç düşündünüz mü?

Çoğunuzun daha önce görmediği bu delik aslında firma tarafından büyük bir riski ortadan kaldırmak için tasarlandı.

TÜKENMEZ KALEM KAPAĞINDAKİ DELİK...



Çoğu zaman ağızla temas halinde olan tükenmez kalem kapakları, özellikle çocuklar için çok riskli olabilir; kapağı yutabilir, hava yolları tıkanabilir ve boğulmalarına neden olabilir. Geçmişte çok sayıda bu tür vakalarla karşılaşan tükenmez kalem üreticisi firma, bunun çaresini kalem kapaklarına delik açmakta buldular.

Kalem kapağındaki delik, kapağın yutulması durumunda can kurtarır. Kapağı yutan kişinin boğulmasını önlemek için, kapak boğazı tıkasa da delik sayesinde yeterince hava alabilmelerini sağlar ve boğulmalarının önüne geçer, tıbbi müdahale için zaman kazandırır.

