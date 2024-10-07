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Tükürüğe boğdu! 20 yaş küçük kadın tarafından dolandırılan adamın anlattıkları Müge Anlı'da olay oldu! 'Otellere gittik...'

Jale Uslu Jale Uslu İçerik Editörü
07.10.2024 13:12
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20 yaş küçük kadın tarafından 2 milyon TL dolandırılan adamın Müge Anlı'da anlattıkları şaşırttı. Eşinin yanında canlı yayın sırasında itiraflarda bulunan adama eşi tükürdü. Müge Anlı ise "Erkeğe şiddete böyle bir durumda karşı mıyız?" diyerek isyan etti.

Tükürüğe boğdu! 20 yaş küçük kadın tarafından dolandırılan adamın anlattıkları Müge Anlı'da olay oldu! 'Otellere gittik...'

36 yıllık kocası İbrahim'i alıp Müge Anlı'nın kapısını çalan Esma Hanım, eşinin yaşattıklarını tek tek anlatıp herkesi şaşkınlığa uğrattı. Geçtiğimiz sevgililer gününde ihanete uğradığını öğrenen Esma, eşinin kendisinden 20 yaş küçük sevgilisi tarafından dolandırıldığını söyledi. Bunu duyan Müge Anlı da "Allah seni bildiği gibi yapsın." diyerek tepki gösterdi.

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EŞİNE REFAKAT EDERKEN TANIŞMIŞ!

Eşinin hastanede kaldığı süreçte refakat ederken 20 yaş küçük Selma Gündoğdu'yla tanışan İbrahim Bey, yaklaşık 20 milyon TL dolandırıldığını söyledi. Düğünden kalan bütün altınları ve eşi Esma'nın bütün birikimini Selma'ya yaptıran İbrahim, şimdi de eşiyle birlikte paraların peşine düştü. Müge anlı "Senin İbrahim'le ne işin var?" diyerek Selma'ya seslendi.

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"OTELLERE GİTTİK, KIZLARININ KURSUNU ÖDEDİM"

Hatasını kabul eden İbrahim "Ben büyük bir hata yaptım. Kendi isteğimle oldu. Kendim verdim, bozdurduk harcadık. O benden bilezik istemedi. Sağda solda yeme içmede ve alışverişte yedik. 100 bin TL'lik cep telefonu aldım. Kızlarına kurs parası ödedim. Kızının nişan masraflarına para ödedim. Otellere falan gittik." dedi.

Selma'nın "Bir karar vereceksin. Benimle misin eşinle misin?" diye sorduğunu söyleyen İbrahim, "Eşimi seçtim, sonra beni kovdu." ifadesini kullandı.

YENİDEN GÖRÜŞTÜĞÜNÜ İTİRAF ETTİ!

Bir yandan eşi Esma'yla parasının peşine düşen İbrahim, diğer yandan kendisini dolandırdığını söyleyen Selma'yla görüşmeye devam ettiğini canlı yayında itiraf etti.
"Bazen görüşüyoruz. 5 dakika konuşuyoruz fazla konuşmuyoruz." diyen İbrahim'in yüzüne eşi Esma tükürdü.

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"ERKEĞE ŞİDDETE KARŞI MIYIZ?"

Selma'yla görüştüğünü duyan Müge Anlı ise "Kadına şiddete karşıyız ama mesela erkeğe şiddete böyle bir durumda karşı mıyız? Allah seni bildiği gibi yapsın." sözleriyle tepki gösterdi. Anlı, ikisinin markette buluştuğunu açıkladı. En son bir hafta önce görüştüklerini söyleyen İbrahim alyans taktıklarını açıkladı. "Müge'ye çıkarsan beni göremezsin" diye İbrahim'i tehdit eden Selma ise program ekibinin telefonlarını açmadı.

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Müge Anlı
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