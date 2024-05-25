MAGAZİN

Bize Ulaşın BİZE ULAŞIN
  1. Haberler Haberler
  2. MAGAZİN
  3. Dizi
  4. Tüm dengeler değişecek! Demet Evgar'lı Bahar dizisine bomba transfer

Tüm dengeler değişecek! Demet Evgar'lı Bahar dizisine bomba transfer

Öznur Yaslı İkier Öznur Yaslı İkier Mynet Magazin Editörü
25.05.2024 08:43
Listeye Ekle
TAKİP ET Google News'i Takip Et

Sezonun en çok konuşulan yapımlarından biri olan Bahar dizisi her bölümüyle büyük ses getiriyor. Demet Evgar, Buğra Gülsoy ve Mehmet Yılmaz Ak'ın başrollerini paylaştığı diziye yeni bir isim dahil olacak...

Tüm dengeler değişecek! Demet Evgar'lı Bahar dizisine bomba transfer

Yapımcılığını MF Yapım’ın üstlendiği, Neslihan Yeşilyurt’un yönetmen koltuğunda oturduğu "Bahar: Uyanmaya Hazır Mısın?" dizisi sezonun en iddialı yapımları arasında yer alıyor.

İlk günden bu yana büyük bir ilgiyle izlenen dizi hem senaryosu hem de oyuncu kadrosuyla beğeni topluyor. Demet Evgar, Buğra Gülsoy ve Mehmet Yılmaz Ak'ın başrollerini paylaştığı diziye bomba bir transfer daha yapıldı.

bahar

USTA OYUNCU KADRODA

Gazeteci Birsen Altuntaş'ın haberine göre; her sahnesi gündem olan diziye usta oyuncu Bennu Yıldırımlar geliyor. Yıldırımlar, Ayça Üzüm’ün yazdığı diziye avukat Ayhan Liberte karakteriyle dahil olacak.

bennu yıldırımlar

Bir boşanma avukatına hayat verecek olan usta oyuncunun Bahar’ın boşamaya çalışacağı öğrenildi. Neslihan Yeşilyurt’un yönettiği dizi 11 Haziran Salı akşamı ise sezonu kapatacak.

Yine yer yerinden oynayacak... Yeni bölüm ifşa oldu Yine yer yerinden oynayacak... Yeni bölüm ifşa oldu

Vitrin

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Kanser tedavisi görüyordu! Entübe edildiKanser tedavisi görüyordu! Entübe edildi
Estetik yorumu gündem oldu: "Dudaklar bahçe hortumuna dönmüş"Estetik yorumu gündem oldu: "Dudaklar bahçe hortumuna dönmüş"
Fenalaştı! Apar topar hastaneye kaldırıldıFenalaştı! Apar topar hastaneye kaldırıldı
Anahtar Kelimeler:
Bennu Yıldırımlar Demet Evgar bahar
En Çok Okunan Haberler
Mevduat faizlerinde sert düşüş

Mevduat faizlerinde sert düşüş

Emekli bayram ikramiyesine zam var mı? Ödeme takvimi belli oldu

Emekli bayram ikramiyesine zam var mı? Ödeme takvimi belli oldu

O paraların yüzde 10’u vatandaşa verilecek!

O paraların yüzde 10’u vatandaşa verilecek!

Konyaspor'dan Galatasaray maçı öncesi hamle geldi!

Konyaspor'dan Galatasaray maçı öncesi hamle geldi!

Belediye başkanına makam odasında saldırı! Kendi memurları tarafından darbedildi! Bakan Tunç'tan açıklama

Belediye başkanına makam odasında saldırı! Kendi memurları tarafından darbedildi! Bakan Tunç'tan açıklama

Sinan Ateş cinayetinde adı geçen Olcay Kılavuz’dan açıklama geldi

Sinan Ateş cinayetinde adı geçen Olcay Kılavuz’dan açıklama geldi

İlginizi Çekebilir
Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Kelepçeyle kendisini metroya bağladı

Kelepçeyle kendisini metroya bağladı

iPhone, AirPods, MacBook... Şimdi almanın tam zamanı!

iPhone, AirPods, MacBook... Şimdi almanın tam zamanı!

Tezahüratlar susmadı! Bahçede güreştiler

Tezahüratlar susmadı! Bahçede güreştiler

Bilgisayardan çıkan görüntüler kan dondurdu! Görevine son verildi

Bilgisayardan çıkan görüntüler kan dondurdu! Görevine son verildi

Ömürlük termos arayanların tercihi! Stanley indirimleri devam ediyor

Ömürlük termos arayanların tercihi! Stanley indirimleri devam ediyor

En Çok Aranan Haberler

Bildirim ikonu
WhatsApp Kanalına Katıl
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.