Ela Rümeysa Cebeci'nin yakın arkadaşı Kurretülayn Matur: Cem Yılmaz’a gönderilen video...

Habertürk TV spikeri Ela Rümeysa Cebeci gözaltına alınmasından sonra gündeme gelen isimler arasında. Ela Rümeysa Cebeci'ye ait olduğu iddia edilen ve Cem Yılmaz'a gönderilen bir video gündeme gelince spikerin yakın arkadaşı açıklama yaptı.

Daha önce Ütopya yarışmasına katılan ve Survivor Semih ile bir süre evli kalan Kurretülayn Matur yakın arkadaşının yaşadıklarına dair konuştu. Seyhan Avşar'a konuşan Matur şunları söyledi:

"MEHMET AKİF ERSOY İLE İŞ DIŞINDA YAKINLIĞI YOK"

"Ela’yı 16 yıldır tanıyorum. 2002 İmam Hatip mezunu. Muhafazakar bir ailenin kızı.

Cem Yılmaz’a gönderilen video bugün gündem oldu. O video iki yıl öncesine ait. İçtiği şey uyuşturucu değil. Elektronik sigara. Elindeki elektronik sigarayla iki yıl önce Instagram DM üzerinden gönderilmiş bir mesaj, tamamen farklı bir bağlama çekilerek ‘uyuşturucu kullanıyor’ gibi başlıklarla servis ediliyor" dedi.

"Ela günlerdir ağlıyor, ilaç tedavisi görüyor" diyen spikerin yakın dostu konuşmasının devamında ise "Aslında izlenen o görüntülerde bir suç değil; bir insanın en çok korktuğu şeyle imtihan oluşu var. Ela, Mehmet Akif Ersoy ile de iş dışında yakınlığı bulunmayan birisi. Onun yaşadıkları için de üzülüyor" ifadelerini kullandı.