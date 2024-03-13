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Tüm dünya bu transferi konuşacak! Al Nassr'dan ayrılacak Mane'nin yeni adresi Galatasaray...

Berker İşleyen Berker İşleyen Mynet Spor Editörü
13.03.2024 12:11
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Suudi Arabistan'ın güçlü ekiplerinden Al Nassr sezon başında 30 milyon Euro karşılığında Sadio Mane'yi kadrosuna katarken yıldız isim beklentilerin altında kaldı. Geçtiğimiz günlerde kendisi de seviyesinden memnun olmadığını dile getiren yıldız oyuncu Galatasaray ile Avrupa'ya dönebilir. İşte detaylar...

Sadio Mane

Sadio Mane

SEN Senegal
Yaş: 32 / Pozisyon Forvet
Oynadığı Takım: Al Nassr
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Sezon başında Suudi Arabistan ekiplerinden Ronaldo'lu Al Nassr'a 30 milyon Euro karşılığında transfer olan Sadio Mane yeni takımındaki kariyerine fırtına gibi bir başlangıç yaparken, son zamanlardaki düşüşü sonrası eleştiri oklarının hedefindeki isim haline gelmişti.

"SEVİYEMDEN MEMNUN DEĞİLİM"

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Eski Liverpool yıldızı yerel basına verdiği demeçte, "Şu anki seviyemden memnun değilim, ancak size söz veriyorum Pazartesi günkü maç benim için bir ölüm kalım meselesi... bunu sizin için kazanacağız" ifadeleriyle kendisi de performansından memnun olmadığını ifade ederken, kendisi için çok konuşulacak bir iddia ortaya atıldı.

GALATASARAY'A 'EVET' DİYEBİLİR!

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Suudi basınında çıkan haberlere göre 31 yaşındaki yıldızın Avrupa'ya dönmek istediği ve peşinde olan Galatasaray'a evet diyebileceği öne sürüldü.

DÜŞÜK MAAŞI KABUL EDİYOR

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Al Nassr'da Ronaldo gibi astronomik maaşlar kazanan Mane, ülkedeki misyonunu tamamladığını düşünürken; Avrupa'ya dönebilmek için ücretinden feragat edecek. Haberde maaşında indirimi kabul eden 31 yaşındaki futbolcunun, daha önce kendisiyle ilgilenen Galatasaray'la yeniden görüşebileceği aktarıldı. Al Nassr yönetiminden de izin konusunda onay alan Mane, önümüzdeki transfer döneminde sarı-kırmızılıların yolunu tutabilir.

YÖNETİM AYRILIĞA SICAK

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Sadio Mané artık Suudi Arabistan'da formaını giydiği Al-Nassr'da dokunulmaz değil. Senegalli forvet, Sarı Şeytanlar'da sadece bir sezon geçirdikten sonra takımdan ayrılabilir. Kulübün yöneticileri bunu değerlendiriyor.

33 MAÇTA FORMA GİYDİ

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Kariyerinde Liverpool ve Bayern Münih gibi Avrupa devlerinin formalarını giyen Senegalli futbolcu sezon başında transfer olduğu Suudi ekibinde, 33 maçta 13 gol attı, 7 asistlik performans sergiledi.

PİYASA DEĞERİ 20 MİLYON EURO

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Güncel piyasa değeri 20 milyon Euro olan Mane, Premier Lig'de gol krallığı, Afrika'da iki kez yılın futbolcusu seçilmesinin yanı sıra, Afrika Uluslar Kupası, Şampiyonlar Ligi, UEFA Süper Kupa, İngiltere, Almanya ve Avusturya lig ve kupa şampiyonlukları yaşadı.

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