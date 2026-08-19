Mynet Trend

Kapat
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. TREND
  3. Seyahat

Tüm dünya buraya hayran! Şifalı göl renk değiştirdi

Ortopedik rahatsızlıklarına şifa arayanların uğrak noktası olan Tuz Gölü, alg ve bakterilerin etkisiyle pembe renge büründü.

Tüm dünya buraya hayran! Şifalı göl renk değiştirdi

Türkiye'nin en büyük ikinci gölü olan Tuz Gölü, içerisinde barındırdığı algler ve bakteriler nedeniyle pembe renge büründü. Aksaray, Konya ve Ankara sınırları içerisinde bulunan Tuz Gölü'nde algler, sıcağın ve tuzun arttığı yaz aylarında renkli madde üreterek güneşin zararlı ışınlarından korunuyor.

Tüm dünya buraya hayran! Şifalı göl renk değiştirdi 1

Bakteriler ise fazla ürediği için gölün rengi pembe veya kırmızı renge bürünüyor. Kışın buz mavisi, yazın ise beyaz rengiyle dikkati çeken Tuz Gölü, yerli ve yabancı turistlerin uğrak noktası oluyor. Ortopedik rahatsızlıklarına şifa bulmak için Tuz Gölü'ne gelen vatandaşlar ise, vücutlarını tuza gömerek şifa arıyor.

Tüm dünya buraya hayran! Şifalı göl renk değiştirdi 2

"BURASI İÇİN 850 KİLOMETRE YOL GELDİK"

Daha önce Tuz Gölü'nde böyle bir pembelik görmediğini ifade eden Adem Yolcu, "Burası sosyal medyada çok ilgi görüyordu, o yüzden geldik. Çok fazla pembelik var, hiç böyle bir şey görmedik. Burası için 850 kilometre yol geldik. Burayı çok beğendik. Şifalı olduğunu duyduk, bize çok iyi geldi. Memnun kaldık, herkese tavsiye ederiz. Geldikleri gibi memnun kalacaklarına da yüzde yüz garanti verebilirim. Kuzenimin ayağında kaşıntı vardı, gelmemizle kaşıntıları tamamen bitti" dedi.

Tüm dünya buraya hayran! Şifalı göl renk değiştirdi 3

"HEM ŞİFALI OLDUĞUNU DUYDUK HEM DE TUZ GÖLÜ'NÜN PEMBE GÖRÜNTÜSÜNÜ MERAK ETTİĞİMİZ İÇİN GELDİK"

Mustafa Gün, şifa niyetine evde kullanmak için Tuz Gölü'nden tuz aldığını belirterek, "Buraya Almanya'dan ailecek geldik. Hem şifalı olduğunu duyduk hem de Tuz Gölü'nün pembe görüntüsünü merak ettiğimiz için geldik. Şifa niyetine tuz aldık, evde kullanacağız. Tuz Gölü'nü herkese tavsiye ederim, görmek lazım" diye konuştu.

Tüm dünya buraya hayran! Şifalı göl renk değiştirdi 4

"BURADA İNANILMAZ BİR GÜZELLİK VAR"

Tuz Gölü'nü görmek için Avusturya'dan ailecek geldiklerini söyleyen Şafak Şişman, "Eşim Şereflikoçhisarlı olduğu için 'Gel sana Tuz Gölü'nü göstereyim' dedi. 'Damatsın sen, buraya bir bak' dedi, öyle geldik. Şifa niyetine geldik, tuzu gördük. Bu pembeleşmenin Allah vergisi olduğunu düşünüyorum. Burada inanılmaz bir güzellik var ama maalesef flamingoları göremedik" şeklinde konuştu.

Tüm dünya buraya hayran! Şifalı göl renk değiştirdi 5

Kaynak: İHA   |   Bu içerik Çiğdem Berfin Sevinç tarafından yayına alınmıştır

Yeni müşterilere özel %1,99 faizli 50.000 TL fırsatı

Yeni müşterilere özel %1,99 faizli 50.000 TL fırsatı
İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Posta dağıtırken topladığı taşlarla resmen saray yaptı! Şimdi ziyaretçi akınına uğruyorPosta dağıtırken topladığı taşlarla resmen saray yaptı! Şimdi ziyaretçi akınına uğruyor
Kocaeli'de yağmur yerine demir yağdı! Evleri mıknatısla temizlemeye başladılarKocaeli'de yağmur yerine demir yağdı! Evleri mıknatısla temizlemeye başladılar

Anahtar Kelimeler:
Tuz Gölü Bakteri pembe şifa
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Trend Haberler
Şüphelenen koca eşini yakaladı! 3 saatlik oda kiralama, bungalov, 3 gün 3 gece otel

Şüphelenen koca eşini yakaladı! 3 saatlik oda kiralama, bungalov, 3 gün 3 gece otel

Furkan Vakfı'na operasyon! Alparslan Kuytul'un evinde arama yapılıyor

Furkan Vakfı'na operasyon! Alparslan Kuytul'un evinde arama yapılıyor

Fenerbahçe turu Fransa'ya bıraktı!

Fenerbahçe turu Fransa'ya bıraktı!

4 milyar dolar servet bırakmıştı! Babasından kalan son miras da satışa çıkarıldı

4 milyar dolar servet bırakmıştı! Babasından kalan son miras da satışa çıkarıldı

Telefon üstüne telefon geliyordu: Şimdi sorup kapatıyorlar 'Böylesini görmedim'

Telefon üstüne telefon geliyordu: Şimdi sorup kapatıyorlar 'Böylesini görmedim'

Fikri internette görüp başladığı işle 10 kat fazla getiri elde etti

Fikri internette görüp başladığı işle 10 kat fazla getiri elde etti

En Çok Aranan Haberler

Kapat
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.