Tüm dünya buraya hayran! Şifalı göl renk değiştirdi

Türkiye'nin en büyük ikinci gölü olan Tuz Gölü, içerisinde barındırdığı algler ve bakteriler nedeniyle pembe renge büründü. Aksaray, Konya ve Ankara sınırları içerisinde bulunan Tuz Gölü'nde algler, sıcağın ve tuzun arttığı yaz aylarında renkli madde üreterek güneşin zararlı ışınlarından korunuyor.

Bakteriler ise fazla ürediği için gölün rengi pembe veya kırmızı renge bürünüyor. Kışın buz mavisi, yazın ise beyaz rengiyle dikkati çeken Tuz Gölü, yerli ve yabancı turistlerin uğrak noktası oluyor. Ortopedik rahatsızlıklarına şifa bulmak için Tuz Gölü'ne gelen vatandaşlar ise, vücutlarını tuza gömerek şifa arıyor.

"BURASI İÇİN 850 KİLOMETRE YOL GELDİK"

Daha önce Tuz Gölü'nde böyle bir pembelik görmediğini ifade eden Adem Yolcu, "Burası sosyal medyada çok ilgi görüyordu, o yüzden geldik. Çok fazla pembelik var, hiç böyle bir şey görmedik. Burası için 850 kilometre yol geldik. Burayı çok beğendik. Şifalı olduğunu duyduk, bize çok iyi geldi. Memnun kaldık, herkese tavsiye ederiz. Geldikleri gibi memnun kalacaklarına da yüzde yüz garanti verebilirim. Kuzenimin ayağında kaşıntı vardı, gelmemizle kaşıntıları tamamen bitti" dedi.

"HEM ŞİFALI OLDUĞUNU DUYDUK HEM DE TUZ GÖLÜ'NÜN PEMBE GÖRÜNTÜSÜNÜ MERAK ETTİĞİMİZ İÇİN GELDİK"

Mustafa Gün, şifa niyetine evde kullanmak için Tuz Gölü'nden tuz aldığını belirterek, "Buraya Almanya'dan ailecek geldik. Hem şifalı olduğunu duyduk hem de Tuz Gölü'nün pembe görüntüsünü merak ettiğimiz için geldik. Şifa niyetine tuz aldık, evde kullanacağız. Tuz Gölü'nü herkese tavsiye ederim, görmek lazım" diye konuştu.

"BURADA İNANILMAZ BİR GÜZELLİK VAR"

Tuz Gölü'nü görmek için Avusturya'dan ailecek geldiklerini söyleyen Şafak Şişman, "Eşim Şereflikoçhisarlı olduğu için 'Gel sana Tuz Gölü'nü göstereyim' dedi. 'Damatsın sen, buraya bir bak' dedi, öyle geldik. Şifa niyetine geldik, tuzu gördük. Bu pembeleşmenin Allah vergisi olduğunu düşünüyorum. Burada inanılmaz bir güzellik var ama maalesef flamingoları göremedik" şeklinde konuştu.

Kaynak: İHA | Bu içerik Çiğdem Berfin Sevinç tarafından yayına alınmıştır