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Tüm dünya Kerem Aktürkoğlu'nu konuşuyor

03.12.2021 22:32 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Galatasaray'ın yıldızı Kerem Aktürkoğlu, Transfermarkt'ta kasım ayının en çok tıklanan profili oldu. 535 bin 950 tıklanmayla zirvede yer alan milli futbolcuyu, Cristiano Ronaldo ve Lionel Messi takip etti. Listede Mesut Özil 4. sırada yer alırken Morutan 8, Cicaldau 10. oldu.

Tüm dünya Kerem Aktürkoğlu'nu konuşuyor
Cristiano Ronaldo

Cristiano Ronaldo

POR Portekiz
Yaş: 36 / Pozisyon Forvet
Oynadığı Takım: Manchester United
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Kasım ayında hem A Milli Takım hem de Galatasaray formasıyla fırtınalar estiren Kerem Aktürkoğlu, dünyanın en büyük futbolcu verisine sahip olan internet sitelerinden Transfermarkt'ta kasım ayının yıldızı oldu.

MESUT ÖZİL, MORUTAN VE CICALDAU DA LİSTEYE GİRDİ

Kasım ayında profili 535 bin 950 kez tıklanan Kerem Aktürkoğlu zirvede yer alırken, milli yıldızı Cristino Ronaldo ve Lionel Messi takip etti. Fenerbahçe'nin dünyaca ünlü yıldızı Mesut Özil 315 bin 823 tıklanmayla 4. sırada yer alırken, Morutan 153 bin 783 ve Cicaldau 135 bin 142 tıklanmayla ilk 10'a girme başarısı gösterdi.

Transfermarkt'ta en çok tıklanan ilk 10 profil şöyle:

Kerem Aktürkoğlu - 535 bin 950
Cristiano Ronaldo - 460 bin 828
Lionel Messi - 392 bin 399
Mesut Özil - 315 bin 823
Dani Alves - 215 bin 802
Talisca - 176 bin 959
Lewandowski - 159 bin 884
Morutan - 153 bin 783
Erling Haaland - 147 bin 105
Cicaldau - 135 bin 142


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Anahtar Kelimeler:
Cristiano Ronaldo Galatasaray Futbol Kulübü Lionel Messi Kerem Aktürkoğlu
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 2 yorum
mesutun nesine bakmışlar hakikaten ilginç!! adam tatilde işte
Aktürkoğlu 24M €.

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