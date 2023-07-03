Tüm dünya onu istiyor! Beşiktaş'tan sürpriz 10 numara hamlesi... Gustavo Scarpa için resmi teklif!

Geride bıraktığımız sezon özellikle son haftalarda müthiş bir ivme yakalayan Beşiktaş, bu yükselişini yeni sezonda da devam ettirerek şampiyonluk kupasına uzanmak isterken, iddialı bir kadro kurmak için tüm imkanları seferber ediyor.

Siyah-Beyazlılar transfer çalışmalarına hız kesmeden devam ederken, sürpriz bir ismi gündemine aldı.

'RESMİ TEKLİF YAPILACAK'

Sports Digitale'in haberine göre; Beşiktaş, Nottingham Forest'ta forma giyen Brezilyalı oyuncu Gustavo Scarpa için resmi teklif yapmaya hazırlanıyor.

TÜM DÜNYA PEŞİNDE

Haberde, Nottingham Forest'ın Scarpayı hem kiralık hem de bonservisiyle takımdan göndermeye hazır olduğu aktarılırken, 29 yaşındaki oyuncuya İtalya, Almaya, Brezilya ve Yunanistan'dan teklifler olduğu ve Scarpa'nın İngiltere'den ayrılmak istediği belirtildi.



