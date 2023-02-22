Tüm dünya onu konuşuyor! Ronaldo, Arabistan'ın kuruluş günü kutlamalarında geleneksel kıyafetler giydi, kılıç kuşandı

İngiltere Premier Lig ekibi Manchester United ile olaylı bir ayrılık yaşamasının ardından Suudi Arabistan ekiplerinden Al Nassr'ın yolunu tutan ve bu kararıyla herkesi şaşırtan Portekizli yıldız yeni takımıyla şu ana kadar ligde çıktığı 4 maçta 5 gol 2 asistlik performans sergiledi.

AİLESİYLE ARABİSTAN'A YERLEŞTİ

Bu transfer sonrası ailesini de beraberinde götüren Ronaldo, Al Nassr transferi sonrası ailesiyle birlikte Suudi Arabistan'a yerleşirken, kendisine özel tahsis edilen lüks villada ailesiyle birlikte yaşayan Ronaldo'nun çocuklarının annesi Georgina Rodriguez de yeni hayatlarına alıştı.

'ARABİSTAN'IN KURULUŞ GÜNÜ' KUTLAMASI!

Öte yandan, kendisi için bambaşka bir deneyim olan Arap Kültürü'ne alışmaya çalışan Ronaldo, sosyal medya hesabından 'Suudi Arabistan'ın kuruluş günü' kutlamalarından bir video paylaşırken, bu anlar herkesi şaşırttı.

KILICI KUŞANDI, GELENEKSEL KIYAFETİ GİYDİ

Al Nassr Stadyumu'nda gerçekleştirildiği görülen kutlamalarda Ronaldo, Talisca, Luiz Gustavo ve Al Nassr'lı futbolcuların olduğu görülürken, Eline kılıç alan Portekizli yıldızın geleneksel kıyafetler giydiği görüldü.





