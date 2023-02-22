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  4. Tüm dünya onu konuşuyor! Ronaldo, Arabistan'ın kuruluş günü kutlamalarında geleneksel kıyafetler giydi, kılıç kuşandı

Tüm dünya onu konuşuyor! Ronaldo, Arabistan'ın kuruluş günü kutlamalarında geleneksel kıyafetler giydi, kılıç kuşandı

22.02.2023 21:06 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Rekor bir sözleşmeyle Suudi Arabistan ekiplerinden Al Nassr'ın yolunu tutan Portekizli yıldız Cristiano Ronaldo, Arabistan'daki yeni hayatına uyum sürecini hızlı atlattı. Yıldız oyuncu Al Nassr Stadyumu'nda düzenlenen 'Arabistan'ın kuruluş günü' kutlamalarında kılıç kuşanırken, Arapların geleneksel kıyafeti olan 'Kandura' giydiği görüldü.

İngiltere Premier Lig ekibi Manchester United ile olaylı bir ayrılık yaşamasının ardından Suudi Arabistan ekiplerinden Al Nassr'ın yolunu tutan ve bu kararıyla herkesi şaşırtan Portekizli yıldız yeni takımıyla şu ana kadar ligde çıktığı 4 maçta 5 gol 2 asistlik performans sergiledi.

AİLESİYLE ARABİSTAN'A YERLEŞTİ

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Bu transfer sonrası ailesini de beraberinde götüren Ronaldo, Al Nassr transferi sonrası ailesiyle birlikte Suudi Arabistan'a yerleşirken, kendisine özel tahsis edilen lüks villada ailesiyle birlikte yaşayan Ronaldo'nun çocuklarının annesi Georgina Rodriguez de yeni hayatlarına alıştı.

'ARABİSTAN'IN KURULUŞ GÜNÜ' KUTLAMASI!

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Öte yandan, kendisi için bambaşka bir deneyim olan Arap Kültürü'ne alışmaya çalışan Ronaldo, sosyal medya hesabından 'Suudi Arabistan'ın kuruluş günü' kutlamalarından bir video paylaşırken, bu anlar herkesi şaşırttı.

KILICI KUŞANDI, GELENEKSEL KIYAFETİ GİYDİ

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Al Nassr Stadyumu'nda gerçekleştirildiği görülen kutlamalarda Ronaldo, Talisca, Luiz Gustavo ve Al Nassr'lı futbolcuların olduğu görülürken, Eline kılıç alan Portekizli yıldızın geleneksel kıyafetler giydiği görüldü.

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