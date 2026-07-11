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Tüm dünya peşinde: Karıncalı peynir ödül aldı! Tadı merak uyandırdı

Brezilya'nın Sao Paulo eyaletine bağlı Caçapava belediyesinde yalnızca tek bir üretici tarafından hazırlanan Taiada Silvânia adlı peynir, içerdiği kavrulmuş yerli yaprak kesici karıncalar sayesinde dünya genelinde dikkat çekti. Alışılmadık üretim yöntemiyle öne çıkan peynir, uluslararası yarışmalarda kazandığı ödüllerle adından söz ettirdi.

Tüm dünya peşinde: Karıncalı peynir ödül aldı! Tadı merak uyandırdı
Mynet

Estancia Silvania çiftliğinin kurucusu Camila Almeida, kırsal turizmi canlandıracak özgün bir ürün arayışı sırasında bu fikri geliştirdi. Bölge halkının uzun yıllardır iça adı verilen yaprak kesici karıncaları geleneksel mutfağın bir parçası olarak tükettiğini hatırlayan Almeida, çiftliklerinde ürettikleri peynire kavrulmuş karıncalar eklemeyi denedi.

2021 yılında piyasaya sürülen Taiada Silvania, beklenenden çok daha büyük ilgi gördü ve kısa sürede hem Brezilya'da hem de yurt dışında tanınan bir ürün haline geldi.

"KARINCALAR YALNIZCA BELİRLİ AŞAMADA EKLENEBİLİYOR"

Camila Almeida, Brezilya basınına yaptığı açıklamada üretim sürecinin hassasiyetine dikkat çekerek, "Karıncaları peynirin şekillendirme aşamasında kavrulmuş halde ekliyoruz. Bu en büyük zorluklardan biri çünkü üretimin başka bir aşamasında kullanmaları mümkün olmuyor" ifadelerini kullandı.

FRANSA'DA ÖDÜL KAZANDI

Özel olarak 2021 yılında Fransa'nın Tours kentinde düzenlenen Mondial du Fromage et des Produits Laitiers peynir yarışması için geliştirilen Taiada Silvania, yarışmada bronz madalya kazandı.

Bu başarının ardından Camila Almeida, ertesi yıl Paris'te düzenlenen Salon du Fromage fuarına davet edildi.

Peynir, daha sonra Güney Amerika'daki çeşitli yarışmalarda da ödüller alırken Brezilya'da da kendine sadık bir tüketici kitlesi oluşturdu.

Tüm dünya peşinde: Karıncalı peynir ödül aldı! Tadı merak uyandırdı 1

TADINDA BADEM VE KESTANE NOTALARI BULUNUYOR

Taiada Silvania, merada yetiştirilen GIR cinsi ineklerden elde edilen çiğ A2 sütü ile kavrulmuş iça karıncalarından üretiliyor.

Üreticiye göre peynir; tatlımsı ve sert bir dokuya sahip olurken badem ve kestaneyi andıran aromalar, hafif rezene notaları ve karıncaların kattığı karakteristik çıtırlık sunuyor.

Yaklaşık kilogramı 200 Brezilya realine (yaklaşık 38 dolar) satılan sıra dışı peynir, Brezilya'nın geleneksel mutfak kültürünü modern peynir üretimiyle buluşturan örneklerden biri olarak gösteriliyor.

Görseller temsili yapay zeka tarafından oluşturulmuştur.

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Anahtar Kelimeler:
peynir Brezilya ödül
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