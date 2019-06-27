Tüm enerjimizi alıyorlar: Uykulu hissetmenize neden olan 10 yiyecek

Erken uyuduğunuz halde bir türlü uykunuzu alamıyorsanız bunun için diyet listenize bakmanız gerekmektedir. Çünkü bazı yiyecekler melatonin salgılayarak sizi uykuya sürükler. İşte gündüz vakti uzak durmanız gereken yiyecek ve içecekler;
Beslenme direktörü olan Jaclyn London, incir için şu açıklamayı yapıyor; "Potasyum, magnezyum, kalsiyum ve demir içeren incir, içerdiği bu mineraller sayesinde uykuya dalmayı kolaylaştırır. İyi bir lif kaynağıdır ancak gün içinde çok daha uykulu ve uyuşuk olmanıza neden olabilir."
Triptofan amino asidi içeren badem, uykunun anahtarıdır çünkü bu amino asit melatonin üretir. Melatonin ise uyku hormonu olarak adlandırılır. Bunun yanı sıra badem iyi bir magnezyum kaynağıdır. Kas gerilimini azaltan magnezyum yorgun hissetmenize neden olur.
Çinko ve magnezyum kaynağı olan kabak çekirdeği, içeriği nedeniyle sakinleştirici bir etkiye sahiptir. Bunun sonucunda kendinizi uykulu hissedebilirsiniz.
Tatlı patates rahatlamanıza yardımcı olan potasyum,magnezyum ve kalsiyum içerir. Tatlı patatesi öğle yemeklerinde tercih etmeyin çünkü gün içinde kendinizi sürekli uyuklarken bulabilirsiniz.
Muzda bulunan şeker, potasyum ve magnezyum beyninize triptofanın daha çabuk ulaşmasını sağlar ve enerjinizi düşürür.
Daha iyi bir uykuya dalmanıza yardımcı olacak B6 vitamini, magnezyum ve protein içerir.
Kaşar ve tulum peynirleri yüksek oranda kalsiyum içerdikleri için vücutta rahatlatıcı etkiye sahiptirler. Özellikle peynirin yanında tuzlu kraker tüketmek uykunuzu getirebilir.
Papatya yüksek oranda glisin içerir. Glisin ise kasları ve sinir sistemini yatıştıran bir amino asit türüdür. Gece yatmadan önce bir bardak papatya çayı içerseniz mışıl mışıl uyuyabilirsiniz ancak gün içinde içerseniz de göz kapaklarınızı çok zor açık tutacaksınız...
Kiraz ve vişne, yüksek oranda melatonin içerir. Kiraz ya da vişne yemek uyku konusunda pek etkilemeyebilir ancak bu meyvelerin sularını içmek kısa sürede uykunuzu getirecektir.
Somon ve ton balığı gibi yağlı balıklarda bulunan asitler, melatonin üretimini arıtır. Ardından stres hormon seviyesi azalır ve vücut rahatlar. Sonucunda ise uykunuz gelir.
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