Tüm enerjimizi alıyorlar: Uykulu hissetmenize neden olan 10 yiyecek

Erken uyuduğunuz halde bir türlü uykunuzu alamıyorsanız bunun için diyet listenize bakmanız gerekmektedir. Çünkü bazı yiyecekler melatonin salgılayarak sizi uykuya sürükler. İşte gündüz vakti uzak durmanız gereken yiyecek ve içecekler;

İncir



Beslenme direktörü olan Jaclyn London, incir için şu açıklamayı yapıyor; "Potasyum, magnezyum, kalsiyum ve demir içeren incir, içerdiği bu mineraller sayesinde uykuya dalmayı kolaylaştırır. İyi bir lif kaynağıdır ancak gün içinde çok daha uykulu ve uyuşuk olmanıza neden olabilir."

Badem

Triptofan amino asidi içeren badem, uykunun anahtarıdır çünkü bu amino asit melatonin üretir. Melatonin ise uyku hormonu olarak adlandırılır. Bunun yanı sıra badem iyi bir magnezyum kaynağıdır. Kas gerilimini azaltan magnezyum yorgun hissetmenize neden olur.

Kabak çekirdeği

Çinko ve magnezyum kaynağı olan kabak çekirdeği, içeriği nedeniyle sakinleştirici bir etkiye sahiptir. Bunun sonucunda kendinizi uykulu hissedebilirsiniz.

Tatlı patates



Tatlı patates rahatlamanıza yardımcı olan potasyum,magnezyum ve kalsiyum içerir. Tatlı patatesi öğle yemeklerinde tercih etmeyin çünkü gün içinde kendinizi sürekli uyuklarken bulabilirsiniz.