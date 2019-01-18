Tüm gün bilgisayar başında çalışıyorsanız bu meyveye ihtiyacınız var!

Minik mucize goji berry, göz sağlığını destekleyip koruyan zeaxanthin antioksidanı içerir. Sürekli bilgisayara bakmaktan yorulan gözleriniz için gerçek bir şifacıdır. Bunun için her gün bir avuç tüketerek gözlerinizi sigortalayabilirsiniz.
Amerika'da yapılan bir araştırma şu sonuçları ortaya koymuştur; 14 gün boyunca goji berry suyu içen kişilerin fiziksel ve düşünsel performansları artmıştır. Aynı zamanda hareketsiz kalan bu kişilerin 14. günün sonunda sindirim sisteminin de doğru bir şekilde çalışmaya başladığı gözlenmiştir.
Glisemik indeksi düşük olduğu için diyabet hastaları için enfes bir atıştırmalıktır. Üstelik goji berry kan şekeri seviyesini dengede tutmaya da yardımcı olur. Bu sayede açlık krizlerinin önüne geçmiş olursunuz.
Life Sciences Dergisi'nde yayınlanan bir makalede goji beryy özünün kanser hücrelerinin yayılmasını engellediği açıklanmıştır.
Sidney Üniversitesi'nde yapılan klinik çalışmasında goji berry suyunun cildi UV ışınlarının verdiği hasarlardan koruduğu ortaya çıkartıldı.
Şifalı meyvenin bir diğer olumlu etkisi ise cinsel yaşamı kaliteli hale getirmesidir. Erkeklerde testosteron seviyesini yükseltir ve kaliteli sperm üretimine yardımcı olur.
Kaliteli içeriği sahiptir ve aynı zamanda kalorisi düşüktür. Lezzetli bir tada sahip olmasıyla birlikte her gün bir avuç yiyebilirsiniz.
Mutluluk meyvesi olarak bilinir ve doğurganlığı artırır.
İyi bir C vitamini kaynağıdır. Öyle ki portakaldan 3 kat daha fazla C vitamini içerir.
İçeriğinde 19 farklı aminoasit barındırır. Amino asitler kasların yenilenmesine yardımcı olur ve yağ yakımını hızlandırır.
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