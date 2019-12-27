Tüm hastalıkların başı hareketsizlikten kaynaklanabilir

Çamlıca Medipol Üniversitesi Hastanesi İç Hastalıkları Uzmanı Dr. Sedat Bekler, çağımızın en büyük sorunlarından hareketsizliğe karşı uyardı. Dr. Bekler, fiziksel aktivitenin temel olarak kas ve iskelet sisteminin düzgünlüğünü sağlamanın yanında kilo alımını önlediğini, kalp ritmini düzenlediğini, bağırsak fonksiyonlarını normalleştirdiğini belirterek, "Akciğerin kapasitesini artırmak, kan akışını artırarak oksijenin tüm hücrelere dağılımını sağlamak, su, tuz ve mineral seviyesini dengelemek gibi faydalar sağlar. Haftada 3-4 kez 30 ila 60 dakika arası, yaşa uygun olarak yapılacak orta şiddette fiziksel aktivite bile genellikle sağlığımız üzerinde olumlu etkileri açığa çıkarmaya yeter." dedi.

"Hipertansiyon riski artıyor"

Fiziksel hareketsizliğin aynı zamanda kötü beslenmeye de zemin hazırlayacağından obezitenin kaçınılmaz bir hale geleceğine değinen Dr. Bekler, şöyle devam etti: "Buna bağlı olarak kardiyovasküler hastalıkların en önemlilerinden biri olan hipertansiyon riski artar. Hareketsiz kişilerde metabolizma yeterince aktif olamayacağı için organ sistemlerinde sağlıksız hücre toplulukları oluşması yani kanser gelişmesi de olası bir durum haline gelir. Şunu da unutmamak gerekir ki fiziksel hareketsizlik tüm dünyada ölüme neden olan risk faktörleri arasında üst sıralarda yer alır."