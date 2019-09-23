Tüm kariyerini bir kenara atıp 100 köpekle ormana yerleşti!

Darya Pushkareva, Moskova’da çok güzel ve lüks bir yaşamı olan meşhur bir fotoğraf sanatçısı ve fotoğraf yönetmeni. Eşiyle birlikte bu ışıltılı hayatını bırakıp terk edilmiş, yaşlanmış ve başka bir yerde mutlu olamayacağını düşündüğü köpeklere daha iyi bir hayat sunabilmek için ormana taşınmış. Evet, yanlış duymadınız Darya, ormanın içinde köpeklere daha iyi bir hayat sunabilmek için kendi zevkinden ve rahatından vazgeçmiş. İşte o inanılmaz hikaye...

ÇOCUKLUK HAYALİYMİŞ

Darya Pushkareva, Moskova’da senelerce sinema ve fotoğraf alanında çalışmalar yürütmüş, alanında oldukça tanınan bir isim. Hayatı sık sık yaptığı restoran ziyaretlerinden, sayısız toplantılardan, pahalı elbiselerden, havalı cihazlardan, lüks seyahatlerden ve tabii ki nefes almadan çalışmaktan ibaretmiş. Ancak onun hayalini süsleyen başka bir şey varmış. Daha küçük bir çocukken, okul yıllarında kendisine büyüyünce ne olacaksın diye sorulduğunda Darya’nın verdiği tek bir cevap varmış: Hayvan barınağı işletmek istiyorum!

KÖPEKLERİ ÇOK SEVİYOR AMA KORKUYORMUŞ

Ancak bir sorun var ki Darya çocukluğunda köpeklerden son derece korkuyormuş. Yolda ne zaman bir köpek görse hemen yolunu değiştiriyormuş, bu durum yetişkinliğinde de uzun bir süre boyunca devam etmiş. Ancak onlara yaklaşamasa da içinde günden güne büyüyen bir köpek sevgisi varmış. Hiç olmazsa günün birinde bir köpek sahibi olmayı her şeyden çok istiyormuş.



