Tüm patates salatası tariflerini unutun! Enfes yoğurtlu patates salatası tarifi

Patetesin her çeşidine bayılıyorum diyorsanız bu tarif tam size göre! Klasik patates salatası yerine yeni bir lezzet arıyorsanız yoğurtlu patates salatası tarifini denemeniz gerekiyor. Yoğurtlu patates salatasının sosuna herkes bayılacak. Yoğurtlu patates salatasının lezzeti herkes tarafından oldukça beğenilecek. Bu lezzeti mutlaka denemelisiniz.

YOĞURTLU PATATES SALATASI TARİFİ

Malzemeler

Salata için:

1 kilogram patates

10 adet kornişon turşu

2 yemek kaşığı dereotu(doğranmış)

1 adet soğan(ince kıyılmış)

Sos için:

5 yemek kaşığı yoğurt

1 tatlı kaşığı hardal

2 yemek kaşığı mayonez

1 yemek kaşığı elma sirkesi

1 tutam tuz

1 tutam karabiber

Yapılışı

Patatesleri haşlayın ve soğumaya bırakın.

Sos malzemelerini bir kasede karıştırın.

Kornişon turşusunu ince doğrayın.

Soğanı ince doğrayın, tuzla ovun ve suda bekletin.

Dereotunu ince ince kıyın.

Tüm malzemeleri bir kasede birleştirip dilediğiniz gibi servis edebilirsiniz.

AFİYET OLSUN!



