YEMEK

  1. Haberler Haberler
  2. YEMEK
  3. Tarifler
  4. Tüm patates salatası tariflerini unutun! Enfes yoğurtlu patates salatası tarifi

Tüm patates salatası tariflerini unutun! Enfes yoğurtlu patates salatası tarifi

15.06.2022 16:04 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Çay saatinde keklerin, poğaçaların yanına yakışacak salata tarifleri aranıyor. Kısır, makarna salatası gibi alternatiflerin yanında yer alan patates salatası sevilerek tüketiliyor. Genellikle sosunda limon kullanılarak yapılan patates salatasını bir de yoğurtlu denemeniz gerekiyor. Yoğurtlu patates salatasının lezzetini alınca hep bu tarifi yapmak isteyeceksiniz.

Tüm patates salatası tariflerini unutun! Enfes yoğurtlu patates salatası tarifi

Patetesin her çeşidine bayılıyorum diyorsanız bu tarif tam size göre! Klasik patates salatası yerine yeni bir lezzet arıyorsanız yoğurtlu patates salatası tarifini denemeniz gerekiyor. Yoğurtlu patates salatasının sosuna herkes bayılacak. Yoğurtlu patates salatasının lezzeti herkes tarafından oldukça beğenilecek. Bu lezzeti mutlaka denemelisiniz.

YOĞURTLU PATATES SALATASI TARİFİ

Malzemeler

Salata için:

  • 1 kilogram patates
  • 10 adet kornişon turşu
  • 2 yemek kaşığı dereotu(doğranmış)
  • 1 adet soğan(ince kıyılmış)

Sos için:

  • 5 yemek kaşığı yoğurt
  • 1 tatlı kaşığı hardal
  • 2 yemek kaşığı mayonez
  • 1 yemek kaşığı elma sirkesi
  • 1 tutam tuz
  • 1 tutam karabiber

Yapılışı

  • Patatesleri haşlayın ve soğumaya bırakın.
  • Sos malzemelerini bir kasede karıştırın.
  • Kornişon turşusunu ince doğrayın.
  • Soğanı ince doğrayın, tuzla ovun ve suda bekletin.
  • Dereotunu ince ince kıyın.
  • Tüm malzemeleri bir kasede birleştirip dilediğiniz gibi servis edebilirsiniz.

AFİYET OLSUN!


ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Çıtır çıtır olacak! Leziz soğan halkası tarifiÇıtır çıtır olacak! Leziz soğan halkası tarifi
12 Sıra Dışı Yumurta Pişirme Yöntemi12 Sıra Dışı Yumurta Pişirme Yöntemi
Bunu Okuduktan Sonra Soğan Kabuklarını Atmayacaksınız! Bunu Okuduktan Sonra Soğan Kabuklarını Atmayacaksınız!
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

Esra Erol’da şaşkına çeviren olay ! "Karım evli bir adamla..."

Esra Erol’da şaşkına çeviren olay ! "Karım evli bir adamla..."

Eski Türkiye güzeli belediye otobüsünden paylaştı! "Çok zevkli"

Eski Türkiye güzeli belediye otobüsünden paylaştı! "Çok zevkli"

İnanması güç ama yavaş yavaş öldürüyor! Sakın yemeyin

İnanması güç ama yavaş yavaş öldürüyor! Sakın yemeyin

Reçelleriniz hiç olmadığı kadar güzel olacak! Daha lezzetli reçel yapmak için püf noktaları

Reçelleriniz hiç olmadığı kadar güzel olacak! Daha lezzetli reçel yapmak için püf noktaları

Pastaneden alınandan farkı yok! Kıyır kıyır bayatlamayan tuzlu kurabiye tarifi

Pastaneden alınandan farkı yok! Kıyır kıyır bayatlamayan tuzlu kurabiye tarifi

Uykusuzluğunuzu çözecek! Daha zinde hissetmek için bu karışımı mutlaka deneyin

Uykusuzluğunuzu çözecek! Daha zinde hissetmek için bu karışımı mutlaka deneyin

İlginizi Çekebilir

İzleyen şaştı kaldı! Market olanlar karşısında açıklama yaptı

İzleyen şaştı kaldı! Market olanlar karşısında açıklama yaptı

Squid Game gerçek oluyor! Başvurular başladı

Squid Game gerçek oluyor! Başvurular başladı

Bakımlı ve sağlıklı ayaklar için en iyi ayak kremi çeşitleri

Bakımlı ve sağlıklı ayaklar için en iyi ayak kremi çeşitleri

İddialar peşpeşe geldi! O rolü Lady Gaga mı oynayacak?

İddialar peşpeşe geldi! O rolü Lady Gaga mı oynayacak?

Kıyafeti yüzünden zor anlar yaşadı! Şoför kapıyı açtı ve...

Kıyafeti yüzünden zor anlar yaşadı! Şoför kapıyı açtı ve...

Mutfağınızda uzun ömürlü ve dayanıklı en iyi granit tava çeşitleri

Mutfağınızda uzun ömürlü ve dayanıklı en iyi granit tava çeşitleri

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.