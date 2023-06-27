Tüm sosyal medya bu transferi konuşuyor! Djawal Kaiba'nın yaşını görenler inanamıyor

Avusturya ekibi Altach’ın gelecek vadeden transferi 2003 doğumlu Djawal Kaiba'nın transferi sosyal medyada gündeme oturdu.

GÖRÜNTÜSÜ DİKKAT ÇEKTİ

20 yaşında olduğu öğrenilen Djawal Kaiba'nın görüntüsü sosyal medyada gündem oldu. Taraftarlar genç futbolcunun yaşının daha büyük olduğunu iddia ederek bu konu hakkında birçok yorum yaptılar.

BONSERVİS BEDELİ AÇIKLANMADI

Avusturya ekibi Altach, açıklanmayan bir bonservis bedeli karşılığında Kamerun ekibi Coton Sport’un 20 yaşındaki orta saha oyuncusu Djawal Kaiba’yı kadrosuna kattı ve Kamerunlu oyuncu ile Haziran 2026’ya kadar sözleşme imzaladı. Djawal Kaiba, 1 Temmuz’da Altach’a katılacak.



