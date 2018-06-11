Tüm Süper Lig takımları PFDK'ya sevk edildi

TFF, Süper Lig'deki 18 kulübün de "talimatlara aykırı hareketleri" nedeniyle Futbol Menajerleri İle Çalışma Talimatı'nın 18/b,ç ve 23. maddesi uyarınca PFDK'ya sevk edildiğini açıkladı. Süper Lig ekipleri dışında alt liglerde oynayan birçok takım da PFDK'lık oldu. TFF, Süper Lig ekipleri dahil toplam 116 kulübü PFDK'ya sevk etti.

TFF'den yapılan açıklamada şu ifadeler kullanıldı:

1- ANTALYASPOR A.Ş. Kulübü'nün "talimatlara aykırı hareketleri" nedeniyle Futbol Menajerleri İle Çalışma Talimatı'nın 18/b,ç ve 23. maddesi uyarınca PFDK'ya sevkine karar verilmiştir.

2- ATİKER KONYASPOR Kulübü'nün "talimatlara aykırı hareketleri" nedeniyle Futbol Menajerleri İle Çalışma Talimatı'nın 18/b,c,ç ve 23. maddesi uyarınca PFDK'ya sevkine karar verilmiştir.

3- AYTEMİZ ALANYASPOR Kulübü'nün "talimatlara aykırı hareketleri"nedeniyle Futbol Menajerleri İle Çalışma Talimatı'nın 11/4 ve 23. maddesi uyarınca PFDK'ya sevkine karar verilmiştir.

4- BEŞİKTAŞ A.Ş. Kulübü'nün "talimatlara aykırı hareketleri" nedeniyle Futbol Menajerleri İle Çalışma Talimatı'nın 11/4, 12/1, 18/b,ç ve 23. maddesi uyarınca PFDK'ya sevkine karar verilmiştir.