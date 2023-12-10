Tüm Türkiye Beşiktaşlı çocuğun gol sırasındaki ağlamasını konuşuyor! "Baban yoksa sevincin bile yarım kalır...”

Tüm Türkiye Beşiktaşlı çocuğun gol videosundaki halini konuşuyor. Chamberlain'in attığı penaltı golüne sevinen genç taraftar, yanında babasının olmadığını hatırlayınca birden ağlamaya başladı.

BEŞİKTAŞ YÖNETİMİ HAREKETE GEÇTİ

Hasan Arat yönetiminde kısa süre önce göreve başlayan Beşiktaş iletişim sorumlusu Okay Karacan, "Sevgili evladımızı, başkanımızın davetlisi olarak en kısa zamanda stadımızda misafir edip birlikte maç izleyeceğiz. Çocuklarımız hep gülsün." açıklamasını yaptı.

GERÇEK ORTAYA ÇIKTI

Herkes ilk aşamada genç taraftarın babasının vefat ettiğini düşündü. Sonradan gelen haberle izleyenlerin yüreğine su serpildi. Minik taraftarın babasının asker olduğu ve görevde olduğu için yan yana olamadıkları ortaya çıktı.





