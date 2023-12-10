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  4. Tüm Türkiye Beşiktaşlı çocuğun gol sırasındaki ağlamasını konuşuyor! "Baban yoksa sevincin bile yarım kalır...”

Tüm Türkiye Beşiktaşlı çocuğun gol sırasındaki ağlamasını konuşuyor! "Baban yoksa sevincin bile yarım kalır...”

10.12.2023 19:39 | Son Güncelleme:
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Beşiktaş'ın Fenerbahçe'yi ağırladığı mücadelede sonrası sosyal medyada ortaya çıkan bir video izleyenleri gözyaşlarına boğdu. Küçük bir Beşiktaşlı çocuk, siyah-beyazlıların attığı gole sevindiği sırada birden ağlamaya başladı. Babasının yanında olmadığı öğrenilen küçük taraftarın o anları izleyenleri derinden yaraladı.

Tüm Türkiye Beşiktaşlı çocuğun gol videosundaki halini konuşuyor. Chamberlain'in attığı penaltı golüne sevinen genç taraftar, yanında babasının olmadığını hatırlayınca birden ağlamaya başladı.

BEŞİKTAŞ YÖNETİMİ HAREKETE GEÇTİ

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Hasan Arat yönetiminde kısa süre önce göreve başlayan Beşiktaş iletişim sorumlusu Okay Karacan, "Sevgili evladımızı, başkanımızın davetlisi olarak en kısa zamanda stadımızda misafir edip birlikte maç izleyeceğiz. Çocuklarımız hep gülsün." açıklamasını yaptı.

GERÇEK ORTAYA ÇIKTI

Herkes ilk aşamada genç taraftarın babasının vefat ettiğini düşündü. Sonradan gelen haberle izleyenlerin yüreğine su serpildi. Minik taraftarın babasının asker olduğu ve görevde olduğu için yan yana olamadıkları ortaya çıktı.

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Anahtar Kelimeler:
beşiktaş fenerbahçe 10
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