Tüm Türkiye günlerdir bu vahşeti konuşuyor... Ceset çekildiği iddia edilen kıyma makinesi canlı yayına getirildi! 'Demir kaşık bile çekiliyor'

Tüm Türkiye günlerdir ATV ekranlarında yayınlanan Müge Anlı ile Tatlı Sert programında gündeme getirilen kıyma makinesi cinayetini konuşuyor. Nikahsız yaşadığı Güllü'nün evden kaçtığını söyleyen Mehmet programa katıldı ve sonrasında ise kan donduran iddialar ortaya çıktı.

CESEDİ KIYMA MAKİNESİNDE ÇEKTİLER

Güllü Çolak bulundu ancak sonrasında yayına katılan akraba Ahmet, bir cinayet işlediklerinden bahsetti. Güllü ve annesinin yıllar önce bir adamı öldürüp cesedi kıyma makinesinden çektiklerini anlattıklarını söyleyen akrabanın bu iddiası ağızları açık bıraktı.

İddiaya göre, cinayet işlendikten sonra makineden salça çekip dışarıya satan aile makineyi sonrasında da elden çıkardı. 10 bin TL gibi yüksek bir değeri olan makine, satın alan kişinin ifadesine göre 500 TL'ye verildi.

'METAL KAŞIĞI BULGUR TANESİ KADAR PARÇALIYOR'

Güllü, bu iddiayı yalanlasa da satın alan kişi bu makineyi Güllü'nün abisinden aldığını söyledi. Anlı, iddialara göre makinenin içine düşen metal kaşığı bulgur tanesi kadar parçaladığını da aktardı.

Herkesin merak ettiği o makine bugün canlı yayına getirildi. Programdaki o anlar kısa sürüde gündem oldu.







