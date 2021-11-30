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Tüm ülke ayakta! Kadın muhabir canlı yayında cinsel saldırıya uğradı

30.11.2021 08:41 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

İtalya'da geçtiğimiz cumartesi günü Empoli-Fiorentina maçı sonrasında stadyum çıkışında canlı yayın yapan muhabir Greta Beccaglia, taraftarların cinsel ve sözlü tacizine uğradı. Ülkeyi ayağa kaldıran olay sonrasında Beccaglia hem bir kadın hem de temsil ettiği kurum olarak dayanışma içinde olduğunu vurgulayarak, tacize sessiz kalan diğer taraftarlara tepki gösterdi.

Tüm ülke ayakta! Kadın muhabir canlı yayında cinsel saldırıya uğradı

İtalya'da kadın muhabire taciz ülkeyi ayağa kaldırdı. Geçtiğimiz cumartesi günü Empoli kentinde Empoli-Fiorentina maçının oynandığı Carlo Castellani Stadyumu'ndan canlı yayın yapan Toscan TV muhabiri Greta Beccaglia, maç çıkışı taraftarların fiziksel ve sözlü tacizine uğradı.

TARAFTARLAR CİNSEL TACİZLE SUÇLANIYOR

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Beccaglia, canlı yayın sırasında bir taraftarın fiziksel olarak tacizinin ardından başka bir taraftarın ise mikrofonu alması ile sözlü tacizine uğradı. Taraftar daha sonra kameraya el hareketi yaparak olay yerinden ayrıldı. Beccaglia, olayın ardından bugün tacizci hakkında şikayetçi oldu. Floransa polisi, 45 yaşındaki tacizci Empoli taraftarını görüntülerden tespit ederek gözaltına aldı. Ancona şehrinde ikamet ettiği belirlenen ancak adı açıklanmayan taraftar cinsel tacizle suçlanıyor.

TACİZE SESSİZ KALAN TARAFTARLARA TEPKİ GÖSTERDİ

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Greta Beccaglia, basına verdiği demeçte olay nedeniyle çok üzgün ve şaşkın olduğunu ifade ederek, en çok çevredeki insanların tepkisizliğinden etkilendiğini dile getirdi. İtalya Spor Bakanı Yardımcısı Valentina Vezzali yaptığı açıklamada, gazeteci Beccaglia ile hem bir kadın hem de temsil ettiği kurum olarak dayanışma içinde olduğunu vurgulayarak, tacize sessiz kalan diğer taraftarlara tepki gösterdi.

STÜDYONUN SOĞUKKANLI TAVRI TEPKİ ÇEKTİ

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Toskana Basın Derneği ve Toskana Spor Gazetecileri Grubu Ussi tarafından yapılan açıklamalarda ise, kadın gazeteciye yapılan taciz kınanarak, dava açılması halinde duruşmaya müşteki olarak katılma kararı alındığı duyuruldu. Canlı yayın sırasında stüdyodaki sunucu Giorgio Micheletti'nin Beccaglia'ya tacize uğradığı anlarda sinirlenmemesini ve üzülmemesini söylemesi ise sosyal medya kullanıcıları tarafından sert bir dille eleştirildi.


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Anahtar Kelimeler:
İtalya taciz
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