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Tüm ülkeyi şoke etti! Ronaldinho, Brezilya milli takımını desteklemeyeceğini açıkladı!

Berker İşleyen Berker İşleyen Mynet Spor Editörü
15.06.2024 19:24
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Brezilyalı efsane isimlerden Ronaldinho, katıldığı bir televizyon programında yaptığı açıklamalarla herkesi şaşkına çevirdi. Ronaldinho yaptığı açıklamada Copa America'da ülkesini desteklemeyeceğini açıkladı. İşte detaylar...

Tüm ülkeyi şoke etti! Ronaldinho, Brezilya milli takımını desteklemeyeceğini açıkladı!

Brezilya futbolunun efsane isimlerinden eski futbolcu Ronaldinho, mevcut Brezilya Milli Takımı'nı değerlendirdi.

Ronaldinho, mevcut takımı eleştiri yağmuruna tutarak Copa America'da oynayacakları hiçbir maçı izlemeyeceğini açıkladı.

''SAYGIN LİDERLERİ YOK!''

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Bir televizyona konuşan yıldız isim, "Benim için bu kadar arkadaşlar. Copa America'da hiçbir Brezilya maçını izlemeyeceğim ve hiçbir zaferi kutlamayacağım. Bu Brezilya Milli Takımı, belki de son yılların en kötü takımlarından biri; saygın bir lideri yok, çoğunlukla ortalama oyuncuları var. Futbolu çocukluğumdan beri takip ediyorum ve bu kadar kötü bir durumla karşılaşmamıştım.'' dedi.

"BİR UTANÇ"

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Oyuncuları eleştiren Ronaldinho, ''Forma sevgisinden yoksun, kararlılıktan yoksun ve en önemlisi futboldan yoksun bir milli takım. Tekrar ediyorum: performansınız şimdiye kadar gördüğüm en kötü şeylerden biri oldu. Bir utanç." ifadelerini kullandı.

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