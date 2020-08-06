Tumblr sözleri: Tumblr hesabınızı bir üst seviyeye taşıyacak en güzel sözler!

Tumblr, dünyanın önde gelen sosyal medya platformlarından bir tanesi, bu yüzden de Tumblr hesabınızı daha çok insana ulaşır hale getirmek pek kolay değil. Ancak, ulaşılabilirliği mümkün kılmanın bir yolu var; o yol da insanların, içinde kendilerinden birer parça bulabilecekleri en güzel Tumblr sözlerini bulup paylaşmak.
Kısa Tumblr sözleri kullanarak akılda kalıcı ve ilgi çekici gönderiler oluşturabilirsiniz. Bu sayede hesabınızın trafiğini de artırmış olursunuz. Eğer siz de Tumblr hesabınızda kısa sözler kullanmak istiyorsanız aşağıdaki örneklerden faydalanabilirsiniz:
Güvensizlikler, hayatı size zindan eder.
Hayat kendinize savaş açmak için fazlasıyla kısadır.
Mucizeler hayatın içinde gizlidir ve her gün gerçekleşirler.
Bazı insanları sevmenin tek yolu, onları uzaktan sevmektir.
Sesiniz titrese bile aklınızdan geçenleri söylemekten çekinmeyin.
Yıldızlar sadece karanlık anlarda ortaya çıkarlar.
Hayat, istediğin o ayakkabıları almamak için çok kısa.
Sürekli normal olmaya çalışırsanız içinizdeki harikalık potansiyelini asla öğrenemezsiniz.
Eğer bir şey sahip olmaya değerse, o şeye giden yol daima engebelidir.
İnternet üzerinde anlamlı sözler paylaşmaktan hoşlanan kullanıcılar çoğunlukta olduğundan anlamlı sözler paylaşmak, sosyal medya hesabınızda etkileşimi garantiler. Siz de Tumblr hesabınızda bu tarz sözler kullanmak istiyorsanız aşağıdaki seçeneklerden ilham alabilirsiniz:
Hayatının bir gününü bir aslan olarak geçirmek, bütün hayatını bir koyun olarak geçirmekten çok daha iyidir.
Karanlık, hiçbir zaman karanlığı yenemez. Sadece derinleştirir. Karanlığı yenebilecek tek unsur ise ışıktır. Aynı şekilde nefret de hiçbir zaman nefreti yenemez. Sadece arttırır. Nefreti yenebilecek tek unsur ise sevgidir.
Bağışlayıcı davranmak, sevginin en yüce şeklidir.
Bir insanın hayatında, önemli olan üç şey vardır: İnsanlığa yararlı olacak şeyler yapmak, insanlara cesaret verecek cümleler kurmak ve de güzel şeyler yaratmak. Bu üç şey bir hayatı doldurmak için yeterlidir.
Evrendeki insanları ne kadar çok seviyorsanız kendinizi de en az o kadar sevmeyi öğrenin. Çünkü kendinizden ilgi ve sevgi görmek, herkesten çok sizin hakkınız.
Hayatta başarılı olmak için ihtiyaç duyacağınız en önemli anahtar, kendinize duyduğunuz güvendir. Kendinize duyduğunuz güvenin anahtarı ise hazırlıklı olmakta saklıdır.
Olmadığınız bir kişi için sevilmek ya da olduğunuz kişi için nefrete maruz kalmak arasında seçim yapmanız gerekirse, daima olduğunuz kişi için nefrete maruz kalmayı tercih edin.
İnsanları bir şeylerden alıkoyan; ceplerinin boşluğu değil, akıllarının ve ruhlarının boşluğudur.
Gerçekten güzel olan şeyler, kimseden ilgi beklemez.
Sevdiğiniz insana hislerinizi açmak zor olabilir. Böyle anlarda iki kelimeyi bir araya getirmek için kendinizi yormak yerine birkaç tıklama sonrasında kolaylıkla sevgilinizi mutlu edebilecek güzel Tumblr sözleri bulabilirsiniz. İşte bu sözlere bazı örnekler:
Sen, yüzümdeki gülümsemesin ve kalbimin atışısın.
Kalbimdeki bu hisse sadece sen sebep olabilirsin.
Her geçen gün, sana bir önceki günden daha fazla aşık olmama sebep oluyor.
Aşk, sana karşı hissettiğim duygunun sadece gölgesi olabilir.
Güneşin doğuşunu sonsuza kadar birlikte izlemek istediğim tek insan sensin.
Aşk, kaçınılmaz son. Çünkü seni bu kadar güldüren aynı zamanda da bir o kadar ağlatan biriyle tanışınca başka seçeneğin kalmıyor.
Seni milyarlarca kez seviyorum ve bundan hiç pişman olmayacağım.
Sanki gözlerinin içinde bir takımyıldız var.
Sonsuza dek beni sinir edebilirsin.
Özellikle de internet üzerinden çıkan tartışmaların sık olduğu çağımızda, karşınızdaki kişiye ince Tumblr sözleri kullanarak cevap vermek her zaman iyi bir seçimdir. Kullanabileceğiniz bazı ince Tumblr sözleri hakkında fikir edinmek için aşağıdaki listeyi inceleyebilirsiniz:
Her bir mezarlık, birilerinin vazgeçemediği insanlarla doludur.
Sessizlik en iyi dostunuzdur. Sizi hiçbir zaman yargılamaz.
Hayat en iyi öğretmendir. Biz pes etsek bile o ders vermeye devam eder.
Bazı şeyler, hayatta sadece bir defa yaşanır. Bir defa aşık oluruz ve bir defa yaşarız.
Engebeli yollar, en büyük başarılara çıkar.
Hayatta karşınıza çıkan insanlar için kendinizi yormayın. Kalması gerekenler zaten bir yolunu bulacaktır.
Her şeyin bir sebebi vardır. Ancak bu sebepler sadece vakti geldiğinde anlaşılır.
Zaman değerlidir, neye ve kime harcandığına dikkat etmek gerekir.
Aklımızda kalanlar, günler değil, anlardır.
Seviyenizi korumak her ne kadar önemli olsa da, bazı durumlarda insanlara cevap vermemek neredeyse imkansız bir hal alır. Bu gibi durumlarda, agresifliğe başvurmadan, sadece aşağıdaki kapak Tumblr sözlerinden ilham alarak tartışmayı sonlandırabilirsiniz:
Cevap vermemek, aslında en ağır cevaptır.
En azından hırsızlar, nelere değer biçeceklerini bilirler.
Eğer adın Google değilse her şeyi biliyormuş gibi davranmaktan vazgeç.
Eğer kaosun ortasında sakin kalabiliyorsan durumu anlamamışsın demektir.
Küçük şeyler, küçük akılları etkiler.
İnsanlar değişmez. Sadece maskelerini düşürürler.
Eğer seninle aynı fikirde olsaydım ikimizde yanlış düşünüyor olurduk.
Saçma davranmak sıkıcı davranmaktan iyidir.
Aslında insanlardan nefret etmiyorum, sadece etrafımda bulunmalarından hoşlanmıyorum.
Özel günlerde insanların aileleriyle paylaşabilecekleri Tumblr sözlerini hesabınıza eklemeyi unutmayın. Çünkü anneler günü ya da babalar günü gibi özel zamanlarda Tumblr sayfanızın trafiği daha çok artabilir. İşte ailenizle paylaşabileceğiniz ve sayfanıza ekleyebileceğiniz en güzel Tumblr sözleri:
Ailemiz, dünya üzerindeki koruyucu meleklerimizdir.
Aile her fırtınada sığınabileceğimiz bir limandır.
Ailemizi seçemesek de onlarla ilişkimizin nasıl olacağına karar verebiliriz.
Hayat bize bir sürü sorun yarattığında, ailemiz bize çözüm üretir.
Ailelerdeki duygusal bağ o kadar güçlüdür ki onun yanında kan bağının bir önemi kalmaz.
Aile bağı, siz koptu zannettiğiniz zaman bile güçlü kalır.
İçine doğduğumuz aileyi seçemesek de evlenerek sahip olacağımız aileyi seçebiliriz.
Anneler, karşılık beklemeden iyilik ve güzellik saçan mutluluk perileridir.
Babalar daima oğullarının favori süper kahramanıdır.
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