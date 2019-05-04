Tumblr yanlış politikaların kurbanı oldu

Verizon bünyesinde yer alan Yahoo, Tumblr’ın politikalarının değişmeyeceğini müjdelemişti. Ancak Yahoo geçtiğimiz aylarda, Tumblr’da yer alan +18 yetişkin içerikli her şeyi silmişti.

Yetişkin içerikleri silen ve bu içerikleri bir daha platformuna kabul etmeyeceğini açıklayan Tumblr’da bu karardan sonra işler yolunda gitmemeye başlamıştı. Platformu terk eden kullanıcıların sayısı oldukça fazla olacak ki bugün Verizon Tumblr’ı satışa koyma kararı aldı!

The Wall Street Journal’ın haberine göre; Tumblr’da 450 milyondan fazla blog yer alıyor ve toplam paylaşım sayısı ise 172 milyarı geride bırakmış durumda. Bu büyüklükteki bir platformun henüz ne kadara satılacağı bilinmiyor. Ancak açıklamalara göre; Pornhub ‘ın CEO’su Tumblr’ı satın alıp eskisi gibi özgürlükçü bir platform haline getirmek istiyor.

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