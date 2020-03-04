Tümer Metin: Bana bahis şikesi teklifi yaptılar

Spor yorumculuğu kariyerine TRT Spor’da devam eden eski futbolcu Tümer Metin, İngiltere Futbol Federasyon tarafından transferine dair bahis oynayan kardeşine bilgi verdiği için 4 ay futboldan men edilen eski Trabzonsporlu Daniel Sturridge için yorumda bulundu.

BAHİS YAPACAKLARINI SÖYLEDİ

Yunanistan'a oynarken ülkemizden de yolu geçmiş, çok sıkça da ismi bahis işlerine karışan bir oyuncu, iki üç kelime Türkçeyle maçtan önce telefon açıp bahis yapacaklarını söyledi. 'Ben o işlere girmem' dedim. 'Hayatımda bulaşmam' dedim. Ve 'Bizim üzerimizden de yaparsanız bozarım' dedim. 'Sahada gücüm yeter bozarım, gücüm yetmez dışarıda mikrofon uzatırlar bozarım. Sen beni aramadın konuşmadık böyle bir şey' dedim.

Sonra yakalandılar hepsi. Hatta Yunanistan'da bir kulüp başkanı ondan sebep hapis yattı. Tüm dünyanın titiz olduğu konulardan bir tanesi. Bahis yasal ama içeriden destekli yapılırsa tehlikeli.

METİN'İN KASTETTİĞİ FUTBOLCUYA ALMİR GEGİC

1979 doğumlu Sırp santrfor, 2000-2001 sezonunda Antalyaspor ve 2006-2007 sezonunda İstanbulspor'da oynadı.

GEGİC, 2012 YILINDA TUTUKLANMIŞTI

Gegic, İtalyada başlatılan operasyonun bir uzantısı olarak Kasım 2012'de tutuklanmıştı. Asya'daki bahis örgütleriyle işbirliği yapan Gegic suçunu itiraf etmişti.

TÜMER METİN, BEŞİKTAŞ VE FENERBAHÇE'DE OYNAMIŞTI

Beşiktaş ve Fenerbahçe'nin 100. yıllarında şampiyonluk yaşayarak tarihe geçen Tümer Metin, 2008-2011 arasında Yunanistan'da Larisa ve Kerkyra takımlarında da forma giymişti.