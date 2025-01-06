Tümer Metin'den çok konuşulacak açıklama! Fenerbahçe ile Galatasaray arasındaki puan farkını değerlendirdi

Fenerbahçe'nin Hatayspor galibiyeti sonrası maçı yorumlayan Tümer Metin'den flaş bir iddia geldi. Galatasaray ile Fenerbahçe'nin arasındaki puan farkının oyunla da alakalı olduğunu vurgulayan Tümer Metin'in sözleri gündeme oturdu.

"HİÇ KİMSE KUSURA BAKMAYACAK"

"Saygım sonsuz geçmişte yaptıklarına" diyen Tümer Metin, "Ben de fena futbolcu değildim. Madem geçmişte yaptıklarını konuşacağız ben de fena sayılmazdım. Bitti abi orası. Şu anda ne yapıyorsun? Oyunla ne yapıyorsun? Hiç kimse kusura bakmayacak"

"ŞİMDİ SORUYORUM MOURINHO'YA"

"Sildim aradaki 8 puanı, o altı doldurulmayan yapı mapı her neyse benim o, sildim aradaki 8 puanı. Puanlar eşit. Şimdi soruyorum Mourinho'ya, şampiyon olur mu bu takım? Ama Mourinho'nun vereceği cevabı da biliyorum. Sen daha gelmeden verirsen bahaneyi Mourinho'ya, Mourinho senin içinden geçer"