Tümer Metin'den Dinamo Zagreb maçı sonrası Fenerbahçe'ye eleştiri

Beinsports yorumcusu Tümer Metin, Fenerbahçe'nin Dinamo Zagreb yenilgisinin ardından ilginç yorumlarda bulundu.

İşte Tümer Metin'in yorumu: "Cocu, Beşiktaş derbisini düşünmek zorunda. O yüzden kadroyu eleştiremem. Ancak bu kadronun da, Dinamo Zagreb karşısında böyle bir görüntü vermeye hakkı yok. Ben Frey'i, Jailson'u eleştirdiğimde sosyal medyada üzerimizden geçiyorlar. Benim ne garezim olabilir? Fenerbahçe'nin galibiyetini ben de isterim. Ülke puanı için, imaj için, yayıncı kuruluş olarak isterim.

"Bu takım geriye düştüğünde çok zor maç çevirir"

Fenerbahçe'nin kalitesi eksik, bu takım geri düştüğünde zor maç çevirir. Bu takım sürekli 0-0'a oynamak zorunda. Fenerbahçe'nin başına şu anda Mourinho'yu, Klopp'u, Ancelotti'yi getirelim, bu kadro bir tık yukarı çıkar mı, bunu tartışırız. Oyuncu kenara bakar, oradakinin maça yaklaşımı oyuncuyu etkiler. Ben bu rotasyon işini de anlamıyorum ya. Derbi pazartesi. Perşembe-pazar olsa anlarım ama derbi pazartesi, oyuncu dinlenir ya."

