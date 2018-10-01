''Aykut Kocaman hakkını helal etsin''

Fenerbahçe'nin Spor Toto Süper Lig'de Çaykur Rizespor'a 3-0 mağlup olduğu karşılaşmanın ardından beIN SPORTS yorumcularından Tümer Metin çarpıcı değerlendirmelerde bulundu.

İşte Tümer Metin'in açıklamaları...

"Hafta 7, 3 tane de Avrupa kupası, toplam 10 resmi maç. Sonuçları biliyoruz. Uzatmaya, süslemeye gerek yok. İşlerin hiç de yolunda gitmediği, üstüne üstlük tünelin sonunun da çok karanlık olduğu bir Fenerbahçe tablosu. Teknik, taktik, detay bu işin içinde önemli yer tutuyor tabii ki kadro mühendisliği, oyuncu reaksiyonları. Şunu da söyleyebiliriz, ikinci yarı maç 0-0 bitti. Yine bir isyan, aksiyon, reaksiyon, kavga yok ya da karakter koyma. Oyuncuya laf söylemek çok kolay. Burada idari yapılanma, kadro mühendisliği açısından bakıyorum.

AYKUT KOCAMAN HAKKINI HELAL ETSİN

Çok sıkça eleştirdik Aykut Kocaman'ı. Aykut Hoca hakkını helal etsin, ben öyle söyleyeyim. Çünkü, eleştirdiğimiz anlarda erozyona uğramış Fenerbahçe kadrosunu olabilecek en iyi şekilde oynatıyormuş. Şimdi, onu da oynayamayan bir Fenerbahçe görüyoruz. Benim geçmişimde önemli hocalar var. Del Bosque, Zico, Tigana, Lucescu, Aragones'i sayabilirim. Bunların içinde başarısız olanlar da var, başarılısı da. Yabancı hocaların yaklaşımı bu ligi kolay görür.