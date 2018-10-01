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''Aykut Kocaman hakkını helal etsin''

FENERBAHÇE HABERLERİ  | 01.10.2018 08:03 | Son Güncelleme

Beşiktaş ve Fenerbahçe'nin eski futbolcusu ve beIN SPORTS yorumcusu Tümer Metin'den Aykut Kocaman itirafı geldi. Fenerbahçe'nin Çaykur Rizespor'a 3-0 yenildiği maçın ardından konuşan Tümer Metin, "Çok sıkça eleştirdik Aykut Kocaman'ı. Aykut Hoca hakkını helal etsin, ben öyle söyleyeyim. Çünkü, eleştirdiğimiz anlarda erozyona uğramış Fenerbahçe kadrosunu olabilecek en iyi şekilde oynatıyormuş" dedi.

''Aykut Kocaman hakkını helal etsin''

Fenerbahçe'nin Spor Toto Süper Lig'de Çaykur Rizespor'a 3-0 mağlup olduğu karşılaşmanın ardından beIN SPORTS yorumcularından Tümer Metin çarpıcı değerlendirmelerde bulundu.

İşte Tümer Metin'in açıklamaları...

"Hafta 7, 3 tane de Avrupa kupası, toplam 10 resmi maç. Sonuçları biliyoruz. Uzatmaya, süslemeye gerek yok. İşlerin hiç de yolunda gitmediği, üstüne üstlük tünelin sonunun da çok karanlık olduğu bir Fenerbahçe tablosu. Teknik, taktik, detay bu işin içinde önemli yer tutuyor tabii ki kadro mühendisliği, oyuncu reaksiyonları. Şunu da söyleyebiliriz, ikinci yarı maç 0-0 bitti. Yine bir isyan, aksiyon, reaksiyon, kavga yok ya da karakter koyma. Oyuncuya laf söylemek çok kolay. Burada idari yapılanma, kadro mühendisliği açısından bakıyorum.

AYKUT KOCAMAN HAKKINI HELAL ETSİN
Çok sıkça eleştirdik Aykut Kocaman'ı. Aykut Hoca hakkını helal etsin, ben öyle söyleyeyim. Çünkü, eleştirdiğimiz anlarda erozyona uğramış Fenerbahçe kadrosunu olabilecek en iyi şekilde oynatıyormuş. Şimdi, onu da oynayamayan bir Fenerbahçe görüyoruz. Benim geçmişimde önemli hocalar var. Del Bosque, Zico, Tigana, Lucescu, Aragones'i sayabilirim. Bunların içinde başarısız olanlar da var, başarılısı da. Yabancı hocaların yaklaşımı bu ligi kolay görür.

Tümer Metin

FENERBAHÇE SAHAYA NE ZAMAN ÇIKSA FAVORİDİR
Fenerbahçe'nin müzesi çok kalabalık, mazisi çok büyük. Fenerbahçe'nin sevenleri çok kalabalık. İsmi, çok büyük! Bu tip takımlarda, camialarda hep beklenti yüksek olur. Yurt içi sınırlarında Fenerbahçe ne zaman yeşil sahaya çıksa büyük favoridir. Bu büyük yanılgıdır. Maziye, müzene, şampiyonluklara, camianın büyüklüğüne bakarak favori olmak artıdır. Fakat, kadro bize onu söylemiyor. Bugünkü kadro yanıltır. İçeride hep toparlanma havası verilir ama kayıp sezon olur.
Büyük erken kapattığın zaman sezonu, bırak sezon sonunu devre arasını bile getiremezsin. Oyuncu problemleri başlar, tesise gitmek istemezsin. Olaydan uzaklaşmışsındır. Evdeki huzuru bile bozar. İçeride yaşayan oyuncuya Allah kolaylık versin.

COMOLLI'YE BİR ÇİFT LAF!
Çok zor bir durum ama bir çift laf Comolli'ye etmek lazım. Bizim ligimiz o kadar ama zorluk derecesini tartışmam.
Bizim ligimiz zor bir lig. Bizim ligimiz Hollanda falan değil. Hepimizin eleştirdiği Robin van Persie her hafta gol atıyor Hollanda'da, kolay. Burada tekmeyi ağzına sokarlar. Rize'de gördük bugün. Bu kadrodan beklenti içine girmek, yanılgıların en büyüğüdür."

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