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Tümer Metin'den Galatasaray-Fenerbahçe maçıyla ilgili olay iddia!

Emre Şen Emre Şen Mynet Spor Servisi Sorumlusu
24.02.2025 16:28
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Tüm Türkiye'de bu akşam nefesler tutulacak. Galatasaray ile Fenerbahçe'nin oynayacağı derbi mücadelesi öncesi yapılan yorumlar da sosyal medyada gündem oldu. Derbi müsabakalarını yakından bilen ve futbolculuk döneminde de birçok kez bu maçlarda oynayan Tümer Metin, Galatasaray'ın yıldızı hakkında çok konuşulacak bir iddiada bulundu.

Tümer Metin'den Galatasaray-Fenerbahçe maçıyla ilgili olay iddia!
Fernando Muslera

Fernando Muslera

URU Uruguay
Yaş: 39 / Pozisyon Kaleci
Oynadığı Takım: Galatasaray
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Galatasaray ile Fenerbahçe'nin oynayacağı derbi maçı öncesi tüm Türkiye kilitlenmiş durumda... Eski futbolcu Tümer Metin, şampiyonluğu yakından ilgilendiren bu mücadele için flaş bir iddiada bulundu.

"SON MAÇI OLUR"

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Söylediklerinin yanlış anlaşılmamasını isteyen Tümer Metin, "Bu bir temenni değildir. Fenerbahçe derbisi Muslera'nın son maçı olabilir. Sezon başından beri yaşanan birikim Fenerbahçe maçına tekabül ederse, yani hatalı gol, kötü performans ortaya çıkarsa Muslera'nın son maçı olabilir. Son derbisi demiyorum son maçı olur." ifadelerini kullandı.

TARAFTARLA ARASI BOZUKTU

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Son dönem gösterdiği performans sonrası taraftarlarla arası bozulan Muslera, sezon bitiminde takımdan kesin olarak ayrılacak ve ülkesi Uruguay'a dönecek.

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Fenerbahçe Fenerbahçe

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