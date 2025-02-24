Tümer Metin'den Galatasaray-Fenerbahçe maçıyla ilgili olay iddia!

Galatasaray ile Fenerbahçe'nin oynayacağı derbi maçı öncesi tüm Türkiye kilitlenmiş durumda... Eski futbolcu Tümer Metin, şampiyonluğu yakından ilgilendiren bu mücadele için flaş bir iddiada bulundu.

"SON MAÇI OLUR"

Söylediklerinin yanlış anlaşılmamasını isteyen Tümer Metin, "Bu bir temenni değildir. Fenerbahçe derbisi Muslera'nın son maçı olabilir. Sezon başından beri yaşanan birikim Fenerbahçe maçına tekabül ederse, yani hatalı gol, kötü performans ortaya çıkarsa Muslera'nın son maçı olabilir. Son derbisi demiyorum son maçı olur." ifadelerini kullandı.

TARAFTARLA ARASI BOZUKTU

Son dönem gösterdiği performans sonrası taraftarlarla arası bozulan Muslera, sezon bitiminde takımdan kesin olarak ayrılacak ve ülkesi Uruguay'a dönecek.