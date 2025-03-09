Tümer Metin'den Galatasaraylıları kızdıracak şampiyonluk tahmini! Fenerbahçe bir puanla şampiyon...

Tümer Metin, Süper Lig'de şampiyonluk yarışı veren Galatasaray ve Fenerbahçe'nin kalan maçlarında toplayacağı puanları açıkladı.
Tümer Metin'in tahminlerine göre Galatasaray ligde sezonu 91 puanla tamamlayacak.
Alanyaspor (D) galibiyet, Antalyaspor galibiyet, Beşiktaş (D) yenilgi, Samsunspor (D) beraberlik, Bodrumspor galibiyet, Eyüpspor (D) galibiyet, Sivasspor galibiyet, Trabzonspor (D) galibiyet, Kayserispor galibiyet, Göztepe (D) beraberlik ve Başakşehir galibiyet.
Tümer Metin'in bu tahminlerine göre Fenerbahçe sezonu 92 puanla şampiyon tamamlayacak.
Samsunspor galibiyet, Bodrumspor (D) galibiyet, Trabzonspor galibiyet, Sivasspor (D) galibiyet, Kayserispor galibiyet, Gaziantep FK (D) galibiyet, Beşiktaş beraberlik, Başakşehir (D) galibiyet, Eyüpspor galibiyet, Hatayspor (D) galibiyet, Konyaspor galibiyet.
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