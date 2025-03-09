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Tümer Metin'den Galatasaraylıları kızdıracak şampiyonluk tahmini! Fenerbahçe bir puanla şampiyon...

Emre Şen Emre Şen Mynet Spor Servisi Sorumlusu
09.03.2025 11:26
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Tümer Metin, Süper Lig'de sezon sonunda kimin şampiyon olacağını açıkladı. Galatasaray ve Fenerbahçe'nin gelecek maçlarını yorumlayan Tümer Metin'in şampiyonluk iddiası sosyal medyada gündeme oturdu.

Tümer Metin'den Galatasaraylıları kızdıracak şampiyonluk tahmini! Fenerbahçe bir puanla şampiyon...

Tümer Metin, Süper Lig'de şampiyonluk yarışı veren Galatasaray ve Fenerbahçe'nin kalan maçlarında toplayacağı puanları açıkladı.

GALATASARAY 91 PUAN

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Tümer Metin'in tahminlerine göre Galatasaray ligde sezonu 91 puanla tamamlayacak.

Alanyaspor (D) galibiyet, Antalyaspor galibiyet, Beşiktaş (D) yenilgi, Samsunspor (D) beraberlik, Bodrumspor galibiyet, Eyüpspor (D) galibiyet, Sivasspor galibiyet, Trabzonspor (D) galibiyet, Kayserispor galibiyet, Göztepe (D) beraberlik ve Başakşehir galibiyet.

FENERBAHÇE 92 PUANLA ŞAMPİYON

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Tümer Metin'in bu tahminlerine göre Fenerbahçe sezonu 92 puanla şampiyon tamamlayacak.

Samsunspor galibiyet, Bodrumspor (D) galibiyet, Trabzonspor galibiyet, Sivasspor (D) galibiyet, Kayserispor galibiyet, Gaziantep FK (D) galibiyet, Beşiktaş beraberlik, Başakşehir (D) galibiyet, Eyüpspor galibiyet, Hatayspor (D) galibiyet, Konyaspor galibiyet.

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Anahtar Kelimeler:
Tümer Metin fenerbahçe galatasaray
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