Tümosan Konyaspor ile Beşiktaş, 22 Kasım 2026 saat 16:00'da Medaş Konya Büyükşehir Stadyumu'nda Trendyol Süper Lig karşılaşmasında buluşuyor.
Tümosan Konyaspor ile Beşiktaş, Pazar günü Trendyol Süper Lig kapsamında kritik bir karşılaşmada karşı karşıya gelecek. İki takım da farklı lig maçlarıyla form arayışında.
Tümosan Konyaspor (Trendyol Süper Lig) son 5 maçta 1 galibiyet, 1 beraberlik ve 3 mağlubiyet alırken 2 gol atıp 6 gol yedi. Ligde 8 puanla 15. sırada.
Beşiktaş (Trendyol Süper Lig) son 5 maçta 3 galibiyet, 1 beraberlik ve 1 mağlubiyet alırken 9 gol atıp 5 gol yedi. Ligde 22 puanla 4. sırada.
Tümosan Konyaspor, son 5 maçında 1 galibiyet, 1 beraberlik ve 3 mağlubiyet alarak zor bir dönem geçiriyor. Beşiktaş ise son 5 maçında 3 galibiyet, 1 beraberlik ve 1 mağlubiyetle daha iyi bir performans sergiledi.
Tümosan Konyaspor kadrosunda Adil Demirbağ (Sakat - Çapraz Bağlarından Sakat) ve Chidozie Awaziem (Şüpheli) yer almıyor.
Beşiktaş kadrosunda Orkun Kökçü (Cezalı - Sarı Kart Cezalısı) yer almıyor.
Tümosan Konyaspor kadrosunda en çok gol atan oyuncu 2 golle Chidozie Awaziem. Beşiktaş kadrosunda en çok gol atan oyuncu 9 golle Dusan Vlahovic, en çok asist yapan oyuncu 4 asistle Leandro Trossard.
Son 5 karşılaşmada (kayıtlı karşılaşmalar) Tümosan Konyaspor 2, Beşiktaş 3 galibiyet aldı. Bu maçlarda Tümosan Konyaspor 3, Beşiktaş 6 gol attı.
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