Trendyol Süper Lig Tümosan Konyaspor Pazar 16:00 Beşiktaş

Tümosan Konyaspor ile Beşiktaş, 22 Kasım 2026 saat 16:00'da Medaş Konya Büyükşehir Stadyumu'nda Trendyol Süper Lig karşılaşmasında buluşuyor.

Tümosan Konyaspor ile Beşiktaş, Pazar günü Trendyol Süper Lig kapsamında kritik bir karşılaşmada karşı karşıya gelecek. İki takım da farklı lig maçlarıyla form arayışında.

Lig Durumu Tümosan Konyaspor 15. Trendyol Süper Lig O 11 G 2 B 2 M 7 P 8 6 Attığı Gol 14 Yediği Gol -8 Averaj Beşiktaş 4. Trendyol Süper Lig O 11 G 7 B 1 M 3 P 22 23 Attığı Gol 12 Yediği Gol +11 Averaj Gol Durumu (Toplam) Tümosan Konyaspor 6 / 14 Beşiktaş 23 / 12 İç Saha / Deplasman Performansı TK Tümosan Konyaspor İç saha Oynanan Maç 6 G / B / M 2 / 1 / 3 Gol 4 – 7 B Beşiktaş Deplasman Oynanan Maç 5 G / B / M 1 / 1 / 3 Gol 6 – 9

Tümosan Konyaspor (Trendyol Süper Lig) son 5 maçta 1 galibiyet, 1 beraberlik ve 3 mağlubiyet alırken 2 gol atıp 6 gol yedi. Ligde 8 puanla 15. sırada.

Beşiktaş (Trendyol Süper Lig) son 5 maçta 3 galibiyet, 1 beraberlik ve 1 mağlubiyet alırken 9 gol atıp 5 gol yedi. Ligde 22 puanla 4. sırada.

Takımların güncel form bilgileri Tümosan Konyaspor M M G M B tüm kulvarlar Samsunspor 1-0 Tümosan Konyaspor Trendyol Süper Lig M

Tümosan Konyaspor 0-4 Galatasaray Trendyol Süper Lig M

Tümosan Konyaspor 2-0 Gençlerbirliği Trendyol Süper Lig G

Amed Sportif Faaliyetler 1-0 Tümosan Konyaspor Trendyol Süper Lig M

Tümosan Konyaspor 0-0 İstanbul Başakşehir Trendyol Süper Lig B Beşiktaş G B G M G tüm kulvarlar Beşiktaş 3-0 Gençlerbirliği Trendyol Süper Lig G

Celtic 3-2 Beşiktaş UEFA Avrupa Ligi M

Kasımpaşa 2-2 Beşiktaş Trendyol Süper Lig B

Beşiktaş 2-0 İstanbul Başakşehir Trendyol Süper Lig G

Beşiktaş 2-2 Crystal Palace UEFA Avrupa Ligi B

Maç öncesi değerlendirme

Tümosan Konyaspor, son 5 maçında 1 galibiyet, 1 beraberlik ve 3 mağlubiyet alarak zor bir dönem geçiriyor. Beşiktaş ise son 5 maçında 3 galibiyet, 1 beraberlik ve 1 mağlubiyetle daha iyi bir performans sergiledi.

Eksik Oyuncular Tümosan Konyaspor 2 eksik Adil Demirbağ Chidozie Awaziem Beşiktaş 1 eksik Orkun Kökçü

Tümosan Konyaspor kadrosunda Adil Demirbağ (Sakat - Çapraz Bağlarından Sakat) ve Chidozie Awaziem (Şüpheli) yer almıyor.

Beşiktaş kadrosunda Orkun Kökçü (Cezalı - Sarı Kart Cezalısı) yer almıyor.

Lig Performansıyla Öne Çıkan Oyuncular Chidozie Awaziem Tümosan Konyaspor 2 Gol 0 Asist Deniz Türüç Tümosan Konyaspor 1 Gol 1 Asist Yhoan Andzouana Tümosan Konyaspor 0 Gol 1 Asist Ebrima Colley Tümosan Konyaspor 1 Gol 0 Asist Dusan Vlahovic Beşiktaş 9 Gol 0 Asist Leandro Trossard Beşiktaş 2 Gol 4 Asist Orkun Kökçü Beşiktaş 2 Gol 2 Asist İlhan Fakılı Beşiktaş 2 Gol 1 Asist

Tümosan Konyaspor kadrosunda en çok gol atan oyuncu 2 golle Chidozie Awaziem. Beşiktaş kadrosunda en çok gol atan oyuncu 9 golle Dusan Vlahovic, en çok asist yapan oyuncu 4 asistle Leandro Trossard.

İkili Rekabet 2 Tümosan Konyaspor 0 Beraberlik 3 Beşiktaş Beşiktaş 0-1 Tümosan Konyaspor Ziraat Türkiye Kupası

Beşiktaş 2-1 Tümosan Konyaspor Trendyol Süper Lig

Tümosan Konyaspor 0-2 Beşiktaş Trendyol Süper Lig

Tümosan Konyaspor 1-0 Beşiktaş Trendyol Süper Lig

Beşiktaş 2-0 Tümosan Konyaspor Trendyol Süper Lig

Son 5 karşılaşmada (kayıtlı karşılaşmalar) Tümosan Konyaspor 2, Beşiktaş 3 galibiyet aldı. Bu maçlarda Tümosan Konyaspor 3, Beşiktaş 6 gol attı.