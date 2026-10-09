Tümosan Konyaspor - İstanbul Başakşehir Maçı Öncesi: Sakatlar, Son Durum ve İstatistikler

Tümosan Konyaspor ile İstanbul Başakşehir, 11 Ekim 2026 günü saat 13:30 itibarıyla Medaş Konya Büyükşehir Stadyumu sahasında Trendyol Süper Lig karşılaşmasında buluşuyor.
Tümosan Konyaspor, son dönemde zor günler geçirirken, İstanbul Başakşehir ise daha iyi bir form yakaladı. İki ekip, Trendyol Süper Lig'deki bu önemli maçta karşılaşacak.
Tümosan Konyaspor (Trendyol Süper Lig) son 5 maçta 1 galibiyet, 1 beraberlik ve 3 mağlubiyet alırken 4 gol atıp 7 gol yedi. Ligde 4 puanla 15. sırada.
İstanbul Başakşehir (Trendyol Süper Lig) son 5 maçta 1 galibiyet, 1 beraberlik ve 3 mağlubiyet alırken 8 gol atıp 11 gol yedi. Ligde 7 puanla 12. sırada.
Tümosan Konyaspor, son 5 maçında 1 galibiyet alırken, 4 kez sahadan puansız ayrıldı. İstanbul Başakşehir ise daha iyi bir form grafiği sergiliyor ve son haftalarda daha verimli bir atak performansı gösteriyor.
Tümosan Konyaspor kadrosunda Enis Destan (Sakat - Diz Sakatlığı) ve Marko Jevtovic (Şüpheli) yer almıyor.
Tümosan Konyaspor kadrosunda en çok gol atan oyuncu 1 golle Deniz Türüç. İstanbul Başakşehir kadrosunda en çok gol atan oyuncu 6 golle Eldor Shomurodov, en çok asist yapan oyuncu 2 asistle Andreas Skov Olsen.
Son 5 karşılaşmada (kayıtlı karşılaşmalar) Tümosan Konyaspor 2, İstanbul Başakşehir 3 galibiyet aldı. Bu maçlarda Tümosan Konyaspor 7, İstanbul Başakşehir 9 gol attı.
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