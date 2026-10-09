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Tümosan Konyaspor - İstanbul Başakşehir Maçı Öncesi: Sakatlar, Son Durum ve İstatistikler

Tümosan Konyaspor, İstanbul Başakşehir ile yapacağı maçta serisini kırmak istiyor. Maç öncesi son istatistikleri ve önemli detayları haberimizde derledik.

Tümosan Konyaspor - İstanbul Başakşehir Maçı Öncesi: Sakatlar, Son Durum ve İstatistikler
Cevdet Berker İşleyen
Trendyol Süper Lig
Tümosan Konyaspor
Pazar 13:30
11.10.2026
İstanbul Başakşehir
Stadyum: Medaş Konya Büyükşehir Stadyumu Yayın: beIN Sports

Tümosan Konyaspor ile İstanbul Başakşehir, 11 Ekim 2026 günü saat 13:30 itibarıyla Medaş Konya Büyükşehir Stadyumu sahasında Trendyol Süper Lig karşılaşmasında buluşuyor.

Tümosan Konyaspor, son dönemde zor günler geçirirken, İstanbul Başakşehir ise daha iyi bir form yakaladı. İki ekip, Trendyol Süper Lig'deki bu önemli maçta karşılaşacak.

Lig Durumu

Tümosan Konyaspor

15. Trendyol Süper Lig
O
6
G
1
B
1
M
4
P
4
4
Attığı Gol
8
Yediği Gol
-4
Averaj

İstanbul Başakşehir

12. Trendyol Süper Lig
O
6
G
2
B
1
M
3
P
7
10
Attığı Gol
11
Yediği Gol
-1
Averaj

Gol Durumu (Toplam)

Tümosan Konyaspor 4 / 8
İstanbul Başakşehir 10 / 11

İç Saha / Deplasman Performansı

Tümosan Konyaspor İç saha
Oynanan Maç
3
G / B / M
1 / 0 / 2
Gol
2 – 3
İstanbul Başakşehir Deplasman
Oynanan Maç
2
G / B / M
0 / 0 / 2
Gol
1 – 7

Tümosan Konyaspor (Trendyol Süper Lig) son 5 maçta 1 galibiyet, 1 beraberlik ve 3 mağlubiyet alırken 4 gol atıp 7 gol yedi. Ligde 4 puanla 15. sırada.

İstanbul Başakşehir (Trendyol Süper Lig) son 5 maçta 1 galibiyet, 1 beraberlik ve 3 mağlubiyet alırken 8 gol atıp 11 gol yedi. Ligde 7 puanla 12. sırada.

Takımların güncel form bilgileri
Tümosan Konyaspor B G M M M

tüm kulvarlar

  • 18.09.2026 Kasımpaşa 0-0 Tümosan Konyaspor Trendyol Süper Lig B
  • 12.09.2026 Tümosan Konyaspor 1-0 Trabzonspor Trendyol Süper Lig G
  • 05.09.2026 Erzurumspor FK 1-0 Tümosan Konyaspor Trendyol Süper Lig M
  • 29.08.2026 Tümosan Konyaspor 1-2 Kocaelispor Trendyol Süper Lig M
  • 22.08.2026 Fenerbahçe 4-2 Tümosan Konyaspor Trendyol Süper Lig M
İstanbul Başakşehir G M M B M

tüm kulvarlar

  • 19.09.2026 İstanbul Başakşehir 4-0 Gençlerbirliği Trendyol Süper Lig G
  • 13.09.2026 Amed Sportif Faaliyetler 5-0 İstanbul Başakşehir Trendyol Süper Lig M
  • 04.09.2026 İstanbul Başakşehir 2-3 Galatasaray Trendyol Süper Lig M
  • 30.08.2026 İstanbul Başakşehir 1-1 Kasımpaşa Trendyol Süper Lig B
  • 23.08.2026 Trabzonspor 2-1 İstanbul Başakşehir Trendyol Süper Lig M

Maç öncesi değerlendirme

Tümosan Konyaspor, son 5 maçında 1 galibiyet alırken, 4 kez sahadan puansız ayrıldı. İstanbul Başakşehir ise daha iyi bir form grafiği sergiliyor ve son haftalarda daha verimli bir atak performansı gösteriyor.

Eksik Oyuncular

Tümosan Konyaspor

2 eksik
Enis Destan Sakat Diz Sakatlığı
Marko Jevtovic Şüpheli

İstanbul Başakşehir

Bilinen eksik yok

Tümosan Konyaspor kadrosunda Enis Destan (Sakat - Diz Sakatlığı) ve Marko Jevtovic (Şüpheli) yer almıyor.

Lig Performansıyla Öne Çıkan Oyuncular
Deniz Türüç Tümosan Konyaspor 1 Gol 0 Asist
Diogo Goncalves Tümosan Konyaspor 0 Gol 1 Asist
Yhoan Andzouana Tümosan Konyaspor 0 Gol 1 Asist
Rajmund Toth Tümosan Konyaspor 1 Gol 0 Asist
Eldor Shomurodov İstanbul Başakşehir 6 Gol 0 Asist
Andreas Skov Olsen İstanbul Başakşehir 1 Gol 2 Asist
Ivan Brnic İstanbul Başakşehir 0 Gol 2 Asist
Abbosbek Fayzullaev İstanbul Başakşehir 0 Gol 1 Asist

Tümosan Konyaspor kadrosunda en çok gol atan oyuncu 1 golle Deniz Türüç. İstanbul Başakşehir kadrosunda en çok gol atan oyuncu 6 golle Eldor Shomurodov, en çok asist yapan oyuncu 2 asistle Andreas Skov Olsen.

İkili Rekabet
2 Tümosan Konyaspor
0 Beraberlik
3 İstanbul Başakşehir
  • 27.02.2026 Rams Başakşehir 2-0 Tümosan Konyaspor Trendyol Süper Lig
  • 28.09.2025 Tümosan Konyaspor 2-1 Rams Başakşehir Trendyol Süper Lig
  • 05.04.2025 Rams Başakşehir 1-0 Tümosan Konyaspor Trendyol Süper Lig
  • 03.11.2024 Tümosan Konyaspor 3-2 Rams Başakşehir Trendyol Süper Lig
  • 28.01.2024 Tümosan Konyaspor 2-3 Rams Başakşehir Trendyol Süper Lig

Son 5 karşılaşmada (kayıtlı karşılaşmalar) Tümosan Konyaspor 2, İstanbul Başakşehir 3 galibiyet aldı. Bu maçlarda Tümosan Konyaspor 7, İstanbul Başakşehir 9 gol attı.

Sıkça Sorulan Sorular
Tümosan Konyaspor - İstanbul Başakşehir maçı ne zaman?

11 Ekim 2026.

Tümosan Konyaspor - İstanbul Başakşehir maçı saat kaçta?

13:30.

Tümosan Konyaspor - İstanbul Başakşehir maçı hangi kanalda?

beIN Sports.

Tümosan Konyaspor - İstanbul Başakşehir maçında hangi oyuncular eksik?

Enis Destan (Sakat) ve Marko Jevtovic (Şüpheli).

Tümosan Konyaspor ve İstanbul Başakşehir'in ligde kaç puanı var?

Tümosan Konyaspor'un 4, İstanbul Başakşehir'in 7 puanı var.

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Anahtar Kelimeler:
İstanbul Başakşehir Konyaspor
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