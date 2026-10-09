Tümosan Konyaspor - İstanbul Başakşehir Maçı Öncesi: Sakatlar, Son Durum ve İstatistikler

Trendyol Süper Lig Tümosan Konyaspor Pazar 13:30 İstanbul Başakşehir

Tümosan Konyaspor ile İstanbul Başakşehir, 11 Ekim 2026 günü saat 13:30 itibarıyla Medaş Konya Büyükşehir Stadyumu sahasında Trendyol Süper Lig karşılaşmasında buluşuyor.

Tümosan Konyaspor, son dönemde zor günler geçirirken, İstanbul Başakşehir ise daha iyi bir form yakaladı. İki ekip, Trendyol Süper Lig'deki bu önemli maçta karşılaşacak.

Lig Durumu Tümosan Konyaspor 15. Trendyol Süper Lig O 6 G 1 B 1 M 4 P 4 4 Attığı Gol 8 Yediği Gol -4 Averaj İstanbul Başakşehir 12. Trendyol Süper Lig O 6 G 2 B 1 M 3 P 7 10 Attığı Gol 11 Yediği Gol -1 Averaj Gol Durumu (Toplam) Tümosan Konyaspor 4 / 8 İstanbul Başakşehir 10 / 11 İç Saha / Deplasman Performansı TK Tümosan Konyaspor İç saha Oynanan Maç 3 G / B / M 1 / 0 / 2 Gol 2 – 3 İB İstanbul Başakşehir Deplasman Oynanan Maç 2 G / B / M 0 / 0 / 2 Gol 1 – 7

Tümosan Konyaspor (Trendyol Süper Lig) son 5 maçta 1 galibiyet, 1 beraberlik ve 3 mağlubiyet alırken 4 gol atıp 7 gol yedi. Ligde 4 puanla 15. sırada.

İstanbul Başakşehir (Trendyol Süper Lig) son 5 maçta 1 galibiyet, 1 beraberlik ve 3 mağlubiyet alırken 8 gol atıp 11 gol yedi. Ligde 7 puanla 12. sırada.

Takımların güncel form bilgileri Tümosan Konyaspor B G M M M tüm kulvarlar Kasımpaşa 0-0 Tümosan Konyaspor Trendyol Süper Lig B

Tümosan Konyaspor 1-0 Trabzonspor Trendyol Süper Lig G

Erzurumspor FK 1-0 Tümosan Konyaspor Trendyol Süper Lig M

Tümosan Konyaspor 1-2 Kocaelispor Trendyol Süper Lig M

Fenerbahçe 4-2 Tümosan Konyaspor Trendyol Süper Lig M İstanbul Başakşehir G M M B M tüm kulvarlar İstanbul Başakşehir 4-0 Gençlerbirliği Trendyol Süper Lig G

Amed Sportif Faaliyetler 5-0 İstanbul Başakşehir Trendyol Süper Lig M

İstanbul Başakşehir 2-3 Galatasaray Trendyol Süper Lig M

İstanbul Başakşehir 1-1 Kasımpaşa Trendyol Süper Lig B

Trabzonspor 2-1 İstanbul Başakşehir Trendyol Süper Lig M

Maç öncesi değerlendirme

Tümosan Konyaspor, son 5 maçında 1 galibiyet alırken, 4 kez sahadan puansız ayrıldı. İstanbul Başakşehir ise daha iyi bir form grafiği sergiliyor ve son haftalarda daha verimli bir atak performansı gösteriyor.

Eksik Oyuncular Tümosan Konyaspor 2 eksik Enis Destan Marko Jevtovic İstanbul Başakşehir ✓ Bilinen eksik yok

Tümosan Konyaspor kadrosunda Enis Destan (Sakat - Diz Sakatlığı) ve Marko Jevtovic (Şüpheli) yer almıyor.

Lig Performansıyla Öne Çıkan Oyuncular Deniz Türüç Tümosan Konyaspor 1 Gol 0 Asist Diogo Goncalves Tümosan Konyaspor 0 Gol 1 Asist Yhoan Andzouana Tümosan Konyaspor 0 Gol 1 Asist Rajmund Toth Tümosan Konyaspor 1 Gol 0 Asist Eldor Shomurodov İstanbul Başakşehir 6 Gol 0 Asist Andreas Skov Olsen İstanbul Başakşehir 1 Gol 2 Asist Ivan Brnic İstanbul Başakşehir 0 Gol 2 Asist Abbosbek Fayzullaev İstanbul Başakşehir 0 Gol 1 Asist

Tümosan Konyaspor kadrosunda en çok gol atan oyuncu 1 golle Deniz Türüç. İstanbul Başakşehir kadrosunda en çok gol atan oyuncu 6 golle Eldor Shomurodov, en çok asist yapan oyuncu 2 asistle Andreas Skov Olsen.

İkili Rekabet 2 Tümosan Konyaspor 0 Beraberlik 3 İstanbul Başakşehir Rams Başakşehir 2-0 Tümosan Konyaspor Trendyol Süper Lig

Tümosan Konyaspor 2-1 Rams Başakşehir Trendyol Süper Lig

Rams Başakşehir 1-0 Tümosan Konyaspor Trendyol Süper Lig

Tümosan Konyaspor 3-2 Rams Başakşehir Trendyol Süper Lig

Tümosan Konyaspor 2-3 Rams Başakşehir Trendyol Süper Lig

Son 5 karşılaşmada (kayıtlı karşılaşmalar) Tümosan Konyaspor 2, İstanbul Başakşehir 3 galibiyet aldı. Bu maçlarda Tümosan Konyaspor 7, İstanbul Başakşehir 9 gol attı.