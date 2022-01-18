Tunceli'de kar yağışı nedeniyle okullar yarın tatil edildi

TUNCELİ (AA) - Tunceli'de yoğun kar yağışı ve tipi nedeniyle il genelinde yarın eğitime ara verildiği bildirildi.
Valilikten yapılan açıklamada, kentte olumsuz hava şartlarının hayatı zorlaştırdığı belirtildi.
Açıklamada, "Kent merkezi başta olmak üzere Çemişgezek, Hozat, Pertek, Pülümür, Nazımiye, Mazgirt ve Ovacık ilçelerimizde 19 Ocak Çarşamba günü tüm okullarımız tatil edilmiştir. Engelli ve hamile kamu çalışanlarımız da idari izinli sayılacaktır." ifadelerine yer verildi.
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