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Tunceli'de kar yağışı nedeniyle okullar yarın tatil edildi

18.01.2022 20:02 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Tunceli'de kar yağışı nedeniyle okullar yarın tatil edildi

TUNCELİ (AA) - Tunceli'de yoğun kar yağışı ve tipi nedeniyle il genelinde yarın eğitime ara verildiği bildirildi.

Valilikten yapılan açıklamada, kentte olumsuz hava şartlarının hayatı zorlaştırdığı belirtildi.

Açıklamada, "Kent merkezi başta olmak üzere Çemişgezek, Hozat, Pertek, Pülümür, Nazımiye, Mazgirt ve Ovacık ilçelerimizde 19 Ocak Çarşamba günü tüm okullarımız tatil edilmiştir. Engelli ve hamile kamu çalışanlarımız da idari izinli sayılacaktır." ifadelerine yer verildi.

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