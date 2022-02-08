Tunceli'de kar yağışı nedeniyle okullar yarın tatil edildi

TUNCELİ (AA) - Tunceli'de olumsuz hava şartları nedeniyle il merkezi ile Ovacık, Pülümür ve Nazımiye ilçelerinde eğitime yarın ara verildiği bildirildi.

Valilikten yapılan açıklamada, kentte sabaha kadar orta şiddette devam edeceği öngörülen kar yağışının buzlanmaya sebebiyet vereceği belirtildi.

Açıklamada, il merkezi ile Ovacık, Nazımiye ve Pülümür ilçelerinde eğitim öğretime 9 Şubat Çarşamba ara verildiği, kamuda çalışan hamile ve engelli personelin de aynı gün idari izinli sayılacağı ifade edildi.

