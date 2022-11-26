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Tunus - Avustralya maçı saat kaçta, hangi kanalda? Tunus - Avustralya milli takımı maçı canlı yayını nereden izlenir?

26.11.2022 11:17 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

TunusAvustralya maçı günün ilk Dünya Kupası karşılaşması olacak. Katar’da oynanacak müsabakanın başlangıç saati ve muhtemel ilk 11’leri belli oldu. İki takım bugün galibiyet almak için sahaya çıkacak. Peki Tunus – Avustralya maçı saat kaçta, hangi kanalda? İşte merak edilen muhtemel 11’ler

Tunus - Avustralya maçı saat kaçta, hangi kanalda? Tunus - Avustralya milli takımı maçı canlı yayını nereden izlenir?

Tunus – Avustralya maçı Dünya Kupası kapsamında günün ilk maçı olacak. D Grubunu ilgilendiren karşılaşmada yoğun taraftar ilgisi bekleniyor. İki takımda ilk maçlarında galibiyet yüzü görememişti. Tunus ilk maçında Danimarka ile 0-0 berabere kalmış, Avustralya ise ilk sınavında Fransa’ya 4-2 mağlup olmuştu. TRT 1 ekranlarından canlı yayınlanacak olan Tunus – Avustralya maçının muhtemel ilk 11’leri de belli oldu.

Tunus – Avustralya maçı hangi kanalda yayınlanacak?

Tunus – Avustralya maçı bugün saat 13:00’de Al Janoub Stadyumunda oynanacak. 2022 Dünya Kupası kapsamında gerçekleşen maçı TRT 1 canlı olarak verecek. İki takımın kıyasıya mücadelesinde yoğun taraftar ilgisi bekleniyor. Grup maçlarının sona yaklaştığı turnuvada artık her maç final havasında geçecek. Maçın hakemi ise Alman Daniel Siebert olacak.

Tunus – Avustralya maçı muhtemel 11’ler

Tunus: Dahmen, Talbi, Meriah, Bronn, Msakni, Laidouni, Skhiri, Drager, Abdi, Ben Slimane, Jebali
Avustralya: M. Ryan, Atkinson, Rowles, Aziz Behich, Souttar, Leckie, Mooy, McGree, Irvine, Goodwin, M. Duke

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