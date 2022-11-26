Tunus - Avustralya maçı saat kaçta, hangi kanalda? Tunus - Avustralya milli takımı maçı canlı yayını nereden izlenir?

Tunus – Avustralya maçı Dünya Kupası kapsamında günün ilk maçı olacak. D Grubunu ilgilendiren karşılaşmada yoğun taraftar ilgisi bekleniyor. İki takımda ilk maçlarında galibiyet yüzü görememişti. Tunus ilk maçında Danimarka ile 0-0 berabere kalmış, Avustralya ise ilk sınavında Fransa’ya 4-2 mağlup olmuştu. TRT 1 ekranlarından canlı yayınlanacak olan Tunus – Avustralya maçının muhtemel ilk 11’leri de belli oldu.

Tunus – Avustralya maçı hangi kanalda yayınlanacak?

Tunus – Avustralya maçı bugün saat 13:00’de Al Janoub Stadyumunda oynanacak. 2022 Dünya Kupası kapsamında gerçekleşen maçı TRT 1 canlı olarak verecek. İki takımın kıyasıya mücadelesinde yoğun taraftar ilgisi bekleniyor. Grup maçlarının sona yaklaştığı turnuvada artık her maç final havasında geçecek. Maçın hakemi ise Alman Daniel Siebert olacak.

Tunus – Avustralya maçı muhtemel 11’ler

Tunus: Dahmen, Talbi, Meriah, Bronn, Msakni, Laidouni, Skhiri, Drager, Abdi, Ben Slimane, Jebali

Avustralya: M. Ryan, Atkinson, Rowles, Aziz Behich, Souttar, Leckie, Mooy, McGree, Irvine, Goodwin, M. Duke



