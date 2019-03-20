Tüp bebek tedavisiyle ilgili en çok sorulan 10 soru nedir?

Centrum Clinic Kadın Sağlığı ve Tüp Bebek Merkezi'nden Prof. Dr. Recai Pabuçcu, tüp bebek tedavisi ile ilgili merak edilen 10 ayrıntı hakkında detaylı bilgiler verdi. TÜP BEBEK TEDAVİ YÖNTEMLERİNE NE ZAMAN BAŞVURULMALIDIR? Kadının ilerleyen yaşı doğal süreç kapsamında doğurganlık yetisini etkilemektedir. Bu nedenle tüp bebek tedavi yöntemlerinden kadının yaşı başarıya paralel olarak elde edilmektedir. Eğer kadının yaşı 35’in altında ise 1 yıla aşkın süredir korunmasız cinsel ilişkide bulunmasına rağmen gebelik elde edemiyor ise mutlaka uzman bir doktora başvurması önerilir. Fakat 35 yaş üzeri kadınların bu süre zarfında gebelik elde edememiş ise 6 aylık bir süreden sonra tüp bebek tedavi yöntemlerine başvurması önerilir. TÜP BEBEK TEDAVİSİNDEN ÖNCE AŞILAMA YÖNTEMİNİN UYGULANMASI GEREKİR Mİ? Aşılama yöntemi yardımcı üreme yöntemleri arasında en kolay ve ekonomik açıdan en uygun tedavi seçeceğidir. Yardımcı üreme yöntemlerinden başarılı sonuçlar alabilmek için çiftlerin sorunlarına yönelik tedavi şekli planlanmaktadır. Bu sorunlara göre yapılan aşılama yöntemi ile birçok çift çocuk sahibi olabilmektedir. Ancak doktorun kontrolü sonucunda aşılama tedavisi için uygun görülen hastalara uygulandıktan sonra başarı elde edilememiş ise tüp bebek tedavi yöntemlerine geçilmektedir. Aşılama tedavisi ile başarılı sonuçlar elde edilemeyecek sorunlarda direkt tüp bebek tedavi yöntemlerine başvurulur. Aşılama yöntemi için uygun olmayan durumlar aşağıdaki gibidir:

• Fallop tüplerinin ikisinde de tıkanıklık olması,

• Şiddetli erkek kısırlığı,

• İleri yaşlardaki kadınlar için başarı şansının daha yüksek olduğu tüp bebek tedavilerine geçilir. TÜP BEBEK TEDAVİ YÖNTEMLERİNDEN ÖNCE HANGİ TESTLER YAPILIR? Çiftlerin bir yılı aşkın süredir korunmasız cinsel ilişkide bulunmasına rağmen, çocuk sahibi olamama durumları kısırlık vakası altında incelenir. Tüp bebek tedavilerindeki testler çiftlere eş zamanlı olarak yapılan, sorunun tespiti için gereken tedavi adımlarının belirlenmesinde yardımcı olan tedavinin ana hatlarını oluşturmaktadır. Yapılması gereken öncelikli testler aşağıdaki gibi olmaktadır: • Erkek kısırlık testi

• Kadının yumurta rezervlerini değerlendirmek amacı ile hormon ve kan testleri

• Kadının rahim içi fonksiyonelliğinin gebelik için uygun olup olmadığını belirlenmek amacı ile bazı testler yapılmaktadır. TÜP BEBEK TEDAVİ YÖNTEMLERİNİN BAŞARI ORANI NEDİR? Tüp bebek tedavi yöntemlerine başvurulma gereçleri ne kadar komplike ise tedavi süreci ve başarı oranı da o derece değişmektedir. Ayrıca tedavinin başarısını etkileyen birçok faktör vardır. Bu faktörlerin en başında tüp bebek tedavisinin uygulanacağı merkezin tecrübesi, canlı doğum oranı, uygulanan teknolojik yöntemler, tedavi için gerekli laboratuvar şartları ve ekibin profesyonelliği doğrultusunda başarı oranı etkilenmektedir. Genel olarak tüp bebek tedavi başarı oranı %40 civarındadır. Bu oranda çocuk sahibi olabilmek için yeterli sınırlar içerisindedir. Fakat günümüzde gelişen birçok tedavi yöntemi ile bu başarı oranı arttırılabilmektedir. Ayrıca başarı oranı bahsedildiği üzere birçok faktöre bağlı olarak değişirken, özellikle anne adayının yaşı etkin rol oynamaktadır.

BLASTOSİST TRANSFERİ NEDİR? BAŞARIYA BİR ETKİSİ VAR MI? Blastosist transferi birden fazla başarısız tüp bebek tecrübesine sahip hastaların hamilelik şansının arttırılması amacı ile uygulanan bir yöntemdir. Yumurta ve sperm hücrelerini bir araya getirerek döllenmeye maruz bırakılması sonucunda oluşan embriyonun 5. günüde göstermiş olduğu gelişim haline blastosist denir. Laboratuvar ortamında gelişim gösteren embriyolar incelenir ve arasında herhangi bir genetik problem olmayan ve yapısal bozukluk tespit edilmeyen kaliteni embriyo seçilerek anne adayının rahimine transfer edilir. Bu olgun embriyonun rahme tutunması ve gelişim göstermesi büyük oranda başarıyı getirmektedir. TÜP BEBEK TEDAVİSİ HANGİ DURUMLARDA UYGULANMAKTADIR? • Her iki tüpün tıkalı olması,

• Yumurtlama sorunu,

• Hormonal bozukluktan dolayı yumurta işlevinin yetersiz olması,

• Çikolata kisti vakaları

• Rahim içinde kısırlığa neden olabilecek kistik yapılar

• Sperm şeklinin, sayısının ve hareketliliğinin yumurtayı dölleyebilecek kapasiteye sahip olmaması

• Azospermi ( menide hiç sperm hücresi olmama )

• Servikal problemler

• İmmünolojik hastalıklar

• Genetik hastalıklar• Cerrahi müdahale ile tüplerin alınmış olması gibi diğer sorunlarda, tüp bebek tedavi yöntemleri başarılı bir şekilde sonuçlanmaktadır.

SPERM SEÇİMİNDE UYGULANAN YENİ YÖNTEMLER NELERDİR? IMSI: Tüp bebek tedavilerinde en sık uygulanan mikroenjeksiyon yöntemi ile canlı sperm hücresi 400 kat daha büyütülerek, sağlıklı spermlerin daha net bir şekilde değerlendirilmesine imkân sağlamaktadır. Spermin genel morfolojisi ( baş yapısı, kuyruk yapısı ) rahatlıkla incelenebilir ve döllenme için ideal sperm hücreleri toplanarak, anne adayının rahim içine yerleştirilir.

Mikro çip: Mikroçip yöntemi ile de sağlıklı sperm hücreleri tespit edilebilmektedir. Bu yöntem ile sağlıklı ve sağlıksız spermler grup halinde belirlenerek, DNA’sı düzgün olan kaliteli spermler toplanır ve gebelik şansı arttırılır. Toplanan spermler laboratuvar ortamında yumurta ile birleştirilir ve oluşan embriyonun 5. gününde anne adayının rahmine transfer edilmesi ile gebelik şansı büyük oranda artırılır. TRANSFER EDİLEN EMBRİYO SAYISI GEBELİK ŞANSINI ETKİLER Mİ? Yapılan uygulamalarda tek bir embriyonun transfer edilmesi ile gebelik oranı %28 civarındayken, çift embriyonun transfer edilmesi ile bu oran %45’e yükselmektedir. Fakat çoğul gebelik riskine karşılık ülkemizde embriyo sayısı sınırlandırılmıştır. Fakat elde edilen kaliteli embriyoların saklanması ile gerekli olduğu durumlarda tekrar aynı işleme tabii tutulmadan önceki embriyoların kullanılması mümkün olabilmektedir. YUMURTA DONDURMA İŞLEMİ NEDİR? Yumurta dondurma, kadının sağlıklı yumurtalarının ilerleyen zamanlarda tekrar kullanılabilmesi için dondurularak saklanması işlemidir. Kadınların adet döneminde yumurtalıkların uyarılması amacı ile uygulanan hormon ilaçlar ile yeterli olgunluğa erişmesi sağlanır. Olgunlaşan yumurtalıklardan ultrasonografi aracılığıyla yumurta toplama iğnesi ile yumurtalar toplanır. Toplanan yumurtalar özel solüsyonlar içerinde bekletildikten sonra -196 derecede sıvı azot içeren tankların içinde muhafaza edilir. Vitrifikasyon yöntemi ile gerçekleştirilen dondurma işleminden sonra uzun yıllar saklanan yumurtalara, ihtiyaç halinde çözülerek %90 ile %100’lük canlılıklarını koruyabilmektedir. Yumurta ile tekrar döllenme işlemi gerçekleştirildikten sonra, anne adayına transfer edilmesi ile gebelik şansı elde edilmektedir. Bu işlem hamileliği ileri yıllara erteleyen ya da herhangi bir sağlık sorunu nedeni ile yumurta rezervlerinin azalacağı ön görülen hastalar için oldukça avantaj sağlayan günümüzün en başarılı yöntemlerinden biridir.