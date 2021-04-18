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TUR 2021'in kazananı Jose Manuel Diaz Gallego

18.04.2021 15:47 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

56. Cumhurbaşkanlığı Türkiye Bisiklet Turu'nu, Fransa'nın Delko takımından İspanyol bisikletçi Jose Manuel Diaz Gallego kazandı.

TUR 2021'in kazananı Jose Manuel Diaz Gallego

Cumhurbaşkanlığı himayesinde Konya'da başlayan ve 8. günün sonunda Bodrum-Kuşadası arasındaki 160.3 kilometrelik son etapla sona eren 56. Cumhurbaşkanlığı Türkiye Bisiklet Turu'nda (TUR 2021) bisikletçiler, 1244 kilometre pedal çevirdi.

Delko takımının 26 yaşındaki bisikletçisi Gallego, sekiz etap sonunda elde ettiği 29 saat 19 dakika 40 saniyelik derecesiyle genel klasmanda ilk sırada yer alarak turkuaz mayonun sahibi oldu ve TUR 2021'de şampiyonluğu elde etti.

İspanyol bisikletçinin 1 saniye gerisinde Belçika'nın Alpecin-Fenix takımından Avustralyalı Jay Vine ikinci, İtalya'nın Androni Giocattoli-Sidermec ekibinden Arjantinli Eduardo Sepulveda ise 6 saniye geriden üçüncü sırayı aldı.

  1. Cumhurbaşkanlığı Türkiye Bisiklet Turu'nun sekizinci ve son etabını ise Belçika'nın Deceuninck-Quick Step ekibinden Büyük Britanyalı Mark Cavendish 3 saat 24 dakika 38 saniyelik süresiyle birinci sırada bitirdi.

KARLA BAŞLADI, GÜNEŞ AÇTI, YAĞMURLA BİTTİ

  1. Cumhurbaşkanlığı Türkiye Bisiklet Turu'nda bisikletçiler bütün mevsimleri yaşamış oldu. Kapadokya'da yapılması planlanan ilk etap yoğun kar yağışıyla iptal edilmişti. Kapadokya-Kapadokya etabının yerine bisikletçiler Konya'da oldukça soğuk havada 72.4 kilometrelik bir parkurda tura başladı.

Daha sonra Akdeniz'in sıcak sahillerine inerek güneşli havayı gören (Alanya-Kemer) bisikletçiler, genel klasmanı doğrudan belirleyen Kemer-Elmalı (Göğübeli) etabında 1850 metre rakıma çıktılar.

Sporcuları Ege sahillerinde de serin ve rüzgarlı bir hava karşıladı. Fethiye, Marmaris, Turgutreis, Bodrum'la devam eden TUR 2021 yağmurun çiselediği Kuşadası'nda sona erdi.

KUPAYI BAKAN KASAPOĞLU'NUN KATILDIĞI TÖRENDE ALDI

  1. Cumhurbaşkanlığı Türkiye Bisiklet Turu'nu (TUR 2021) kazanan Fransa'nın Delko takımından İspanyol bisikletçi Jose Manuel Diaz Gallego, ödülünü Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu'nun katıldığı törende aldı.

Cumhurbaşkanlığı himayesinde yapılan ve Aydın'ın Kuşadası ilçesinde sona eren TUR 2021'i 29 saat 19 dakika 40 saniyelik derecesiyle kazanan Gallego'ya, turkuaz mayosu ve kupası, Bakan Kasapoğlu'nun yer aldığı törende takdim edildi. Kasapoğlu, son etabın dereceye giren sporcuları ve diğer mayoları kazananlara da podyumda eşlik etti.

TAKIM ŞAMPİYONU DELKO

TUR 2021'in takım şampiyonu Fransa ekibi Delko oldu.

  1. Cumhurbaşkanlığı Türkiye Bisiklet Turu'nda turkuaz mayoyu alan Jose Manuel Diaz Gallego'nun bulunduğu ekipte ayrıca Michael Eduard Grosu (Romanya), Delio Fernandez Cruz (İspanya), Mauro Finetto (İtalya) ile Mathias Le Turnier (Fransa) yer aldı.

MAYOLAR SAHİPLERİNİ BULDU

En iyi sprinterin aldığı yeşil mayoyu Belçika'nın Alpecin-Fenix takımından Belçikalı Jasper Philipsen üzerine giydi.

En iyi tırmanışçının aldığı kırmızı mayoyu, Salcano Sakarya Büyükşehir Belediyespor'dan Ukraynalı Vitaly Buts ilk günden beri koruyarak kazandı.

Türkiye güzelliklerini temsil eden beyaz mayoyu ise Hollanda takımı Abloc'un Hollandalı sporcusu Ivar Slik aldı.

KAYNAK: AA
FOTOĞRAF: AA

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Anahtar Kelimeler:
kuşadası Konya Bodrum
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