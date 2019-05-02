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Turabi Çamkıran'ın Amerika'da büyük başarısı!

zeki.akyurek zeki.akyurek
ÜNLÜLER  | 02.05.2019 20:29 | Son Güncelleme

Survivor'un tescilli şampiyonu Turabi, Amerika'da katıldığı dünyanın en zor yarışması olarak bilinen 'The Challenge'da finale kaldı.

Turabi Çamkıran'ın Amerika'da büyük başarısı!

2 kez Survivor şampiyonluğu yaşayan 'Turbo' lakaplı Turabi Çamkıran, ABD'de ilgiyle takip edilen The Challenge yarışmasında finale adını yazdırdı.

"UMARIM SİZİ GURURLANDIRIRIM"

Sosyal medya hesabından konuya ilişkin açıklama yapan Turabi, "Büyük zafer için tek bir adım kaldı. Umarım sizi gururlandırırım" ifadelerini kullandı.

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"ELİMDEN GELENİ YAPTIM"

"Hırsımla, emeğimle, hakkımla, alnımın teriyle, bileğimin gücüyle ve omzumda Türk bayrağı ile finaldeyim" diyen Turabi, ülkemizi en iyi şekilde temsil etmek için elinden geleni yaptığını söyledi.

"BÜYÜK ZAFER İÇİN TEK BİR ADIM"
Turabi, "Her zamanki gibi finali garantiledim. Büyük zafer için tek bir adım kaldı. Umarım sizi gururlandırırım. Bu başarıyı ve 1 milyon doları Türkiye'ye getiririm"

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Anahtar Kelimeler:
Turabi Çamkıran The Challenge survivor turabi

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