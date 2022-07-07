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Turabi'den Survivor Nisa yorumu: Acun abi kafasına göre şampiyonu seçiyor olsaydı...

07.07.2022 13:32 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Survivor şampiyonlarından olan Turabi Çamkıran, Nisa Bölükbaşı'nın şampiyonluğu tartışılırken Acun Ilıcalı hakkında paylaşımlar yaptı. Turbo Turabi olarak tanınan yarışmacı "Acun abi kafasına göre şampiyonu seçiyor olsaydı, şampiyon yapmak isteyeceği son kişi bendim" dedi. Acun Ilıcalı Turabi'nin yarıştığı dönemde yarışmacıyla sık sık ters düşüyordu.

Turabi'den Survivor Nisa yorumu: Acun abi kafasına göre şampiyonu seçiyor olsaydı...

Survivor şampiyonluğu gündemdeki yerini koruyor. Sosyal medyada kimisi "Kupa geri alınsın" derken kimisi de "Acun Ilıcalı bilerek Nisa'yı şampiyon yaptı" diyor. Tüm bu eleştiriler sürerken şampiyon Nisa sessizliğini koruyor.

Survivor iddialarına dair daha önceki sezonlarda şampiyon olan Turbo Turabi ise Acun Ilıcalı için bazı yorumlarda bulundu. Turabi Çamkıran paylaşımında "Ama asıl olay oylarla birinci olmak değil mi?Demek ki şampiyonun oy atanları daha çokmuş. Her ne olursa olsun tebrik etmek lazım. Acun abi kafasına göre şampiyonu seçiyor olsaydı, şampiyon yapmak isteyeceği son kişi bendim. Elinde olsa ilk hafta kovardı beni" dedi.

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"EĞER KADIN ŞAMPİYON İSTESEYDİ..."

Turabi açıklamasının devamında ise şunları söyledi:

Ekran Alıntısı

"Acun abi bir kişiden nefret etse de, bir kişiyi sevse de hak yemez. En güzel örnek 2015 senesi. Benim davranışlarımdan pek haz etmezdi. Sürekli tartışırdık ve ceza yağmuruna tutardı beni. Hilmicem’i çok sevdiğini ve Merve’nin şampiyon olmasını istediğini hissederdim. Söylemezdi… Ama ben bilirdim ki gönlü bu ikisinden birisi şampiyon olsun isterdi. Eğer kafasına göre iş yapıyor olsaydı Merve ve Hilmicem finali olurdu. İlla kadın şampiyon olsun isteseydi o sene Merve şampiyon olurdu. O yüzden adamın günahına girmeyin! O kadar insanın hayalini…"

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Anahtar Kelimeler:
survivor Acun Ilıcalı Turabi Çamkıran
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