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  4. "Turabi geri dönüyor" iddialarından yoruldu! Turbo Turabi'den 'Tedavideyim' açıklaması

"Turabi geri dönüyor" iddialarından yoruldu! Turbo Turabi'den 'Tedavideyim' açıklaması

Kubra Akalın Kubra Akalın Mynet Magazin Servis Sorumlusu
26.02.2024 08:29
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Geçirdiği sakatlıklar yüzünden Survivor'a bir anda veda eden yarışmanın en iddialı isimlerinden Turabi'nin sık sık döneceği iddia ediliyordu. Geçtiğimiz günlerde yoğun bakıma alınan Çamkıran, "Turabi geri dönüyor" iddialarına yanıt verdi.

"Turabi geri dönüyor" iddialarından yoruldu! Turbo Turabi'den 'Tedavideyim' açıklaması

Survivor All Star 2024'ün en iddialı isimlerinden Turabi yarışmada sakatlık ve rahatsızlıklar geçirince adadan ayrılmak zorunda kaldı.

Sağlık sorunları daha fazla yarışmasına müsaade etmeyen Turabi, sağlık kontrolleri için adadan ayrıldıktan sonra yoğun bakıma kaldırıldığını duyurmuştu.

Turabi Çamkıran'ın iyileşerek Survivor'a geri dönmesini isteyenler olduğu kadar, "Turabi geri dönüyor" iddialarında bulunanlar da vardı.

Ekran Alıntısı

Ancak Turbo Turabi bu iddialardan sıkıldı ve hastalıkla mücadele ederken bu konuda da paylaşım yaptı.

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Turabi açıklamasında "Geri döneceğim Allah'ın izniyle inşallah ama hayata... Adaya değil. Bırakın artık sosyal medyada insanları 'Turabi geri dönüyor' diye oyalamayı. Tedavideyim" dedi.


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