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Oktay Kaynarca 5 arabası ve 8 saati olduğunu söyledi! Arabalarını tek tek sayınca...

Kubra Akalın Kubra Akalın Mynet Magazin Servis Sorumlusu
26.02.2024 07:45
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Kurtlar Vadisi'nde Süleyman Çakır'a hayat veren Oktay Kaynarca büyük bir hayran kitlesine sahip. EDHO ile ekranlarda olan Kaynarca yaptığı açıklamada 5 arabası olduğunu söyleyince gündem oldu.

Oktay Kaynarca 5 arabası ve 8 saati olduğunu söyledi! Arabalarını tek tek sayınca...

Adanalı, Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz, Kurtlar Vadisi, Ben Bu Cihana Sığmazam ve daha pek çok dizide rol alan Oktay Kaynarca son açıklamalarıyla gündemde. Oktay Kaynarca, Milliyet Gazetesi'nden Ali Eyüboğlu'nun sorularını yanıtladı.

"Arabalar… Tespihleri severim, saat severim…" diyen Kaynarca kaç aracı olduğunu da açıkladı.

1000’e yakın tesbihi olduğunu söyleyen Oktay Kaynarca "Sekiz tane -saat- ama hepsi önemli marka" dedi.

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Kaynarca ardından ise "Antikaları sayarsak 5 tane var" diyerek arabalarını şöyle sıraladı:

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"Bir-iki eski arabam var, biri Jaguar, diğeri Cadillac 80 model… 70 model çok güzel bir Cadillac daha vardı bende, onu verdim. 74 vardı onu da verdim. Zaman zaman el değiştiriyor arabalar."


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Oktay Kaynarca
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