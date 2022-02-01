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Turbo Turabi partiden paylaştı! "Bu nasıl bir ortam"

01.02.2022 10:49 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Survivor yarışmacısı olarak ünlenen Turabi yaptığı paylaşımlarla öne çıkıyor. California'da bir partiye katılan Turabi ilginç ortamdan bir video paylaştı. Survivor Turbo Turabi'yi gören takipçileri "Bu nasıl ortam" yorumlarında bulundu.

Turbo Turabi Instagram paylaşımlarıyla öne çıkıyor. Survivor yarışmasıyla ünlenen ve iki defa şampiyon olduktan sonra yurt dışında da yarışmalara katılan Turabi Çamkıran katıldığı bir partiden paylaşım yapınca yine dikkat çekti.

Daha önce tangalı kadınlarla havuz pozu verdiği için kötü yorumlara maruz kalan ve tepki gösteren Survivor Turabi paylaşımında "Biz adam asmaca oynardık. Burada kadın asmaca oynuyorlar" yorumunda bulundu.

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Turabi'nin notunu görenler "Bu nasıl ortam", "Yaşıyorsun bu hayatı kral" yorumlarında bulundu.

Turabi Çamkıran bu yorumların hepsine kırmızı kalp emojisiyle yanıt verdi.

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Turabi Çamkıran
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