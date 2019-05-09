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TÜRGEV hack'lendi: Bu bilgilendirmeyi yapmayı bir borç biliriz

Buğra Coşkun Buğra Coşkun
YAŞAM  | 09.05.2019 06:57 | Son Güncelleme

TÜRGEV’in sunucularından bazı bilgilerin çalındığı açıklandı. Açıklamada, veli, öğrenci ve bağışçılara ait kimlik numarası, telefon, adres gibi bilgilerin kamuoyu ile paylaşılabileceği belirtildi.

TÜRGEV hack'lendi: Bu bilgilendirmeyi yapmayı bir borç biliriz

TÜRGEV’in sunucuları hacklendi. TÜRGEV’den hackleme ile ilgili yapılan açıklamada, “Veli, öğrenci ve bağışçılarımıza ait TC. Kimlik No, Ad-Soyadı, telefon, adres gibi kişisel verilerinin kamuoyu ile paylaşılması ihtimaline karşı sizlere bu bilgilendirmeyi yapmayı bir borç biliriz” ifadeleri kullanıldı.

Açıklamanın tamamı şu şekilde:

"23 yıldır tek gayesi gençliğe hizmet etmek ve Türkiye’nin dört bir yanında eğitim gören kız çocuklarımıza sıcak bir yuva olmak olan Vakfımızın sunucularında yer alan bazı bilgilerin çalındığını üzülerek sizlerle paylaşmak isteriz.

28 Nisan 2019 Pazar günü gerçekleşen bu elim hadiseden adli makamlar bilgilendirilmiş olup, uzman ekipler konunun üzerinde çalışmaktadır.

Veli, öğrenci ve bağışçılarımıza ait TC. Kimlik No, Ad-Soyadı, telefon, adres gibi kişisel verilerinin kamuoyu ile paylaşılması ihtimaline karşı sizlere bu bilgilendirmeyi yapmayı bir borç biliriz.

Ülkemizin adalet ve emniyet sistemine olan güvenle sürecin takipçisi olacağımızı, çalışmalarımızı hız kesmeden daha büyük bir şevk, gayret ve kararlılıkla sürdüreceğimizi kamuoyunun bilgisine sunarız."

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