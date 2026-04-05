Turist akınına uğrayan şehirde kaçak et skandalı! O hayvanı kullanmışlar

İngiltere’de bir eve düzenlenen baskın, gıda güvenliği açısından tehlikeli bir tabloyu ortaya çıkardı. Polis ekipleri, yasa dışı yollarla ülkeye sokulduğu belirlenen kilo kilo kaçak eti ele geçirirken, bir kişi gözaltına alındı.

SIÇAN VE ANTİLOP ETİ ÇIKTI

Metropolitan Police Service ekipleri, Londra’nın güneydoğusundaki bir adrese operasyon düzenledi. Baskında, aralarında sıçan ve antilop etinin de bulunduğu toplam 11 kilo “bushmeat” ele geçirildi.

Evde bulunan etlerin yasa dışı şekilde ülkeye sokulduğu değerlendirilirken, 51 yaşındaki bir şüpheli gözaltına alındı. Zanlının, halk sağlığını riske atacak şekilde kaçak et ticareti yaptığı düşünülüyor.

“CİDDİ SAĞLIK RİSKİ TAŞIYOR”

Operasyona Food Standards Agency (FSA) ekipleri de katıldı. FSA açıklamasında, yasa dışı ithal edilen etlerin İngiltere’de satılan gıdalar için zorunlu olan hijyen ve güvenlik denetimlerinden geçmediği vurgulandı. Bu ürünlerin hastalık ve zararlı maddeler taşıyabileceği, dolayısıyla tüketiciler için ciddi risk oluşturduğu ifade edildi.