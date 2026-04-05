Mynet Trend

Kapat
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. TREND
  3. Trend Haber

Turist akınına uğrayan şehirde kaçak et skandalı! O hayvanı kullanmışlar

Londra’da bir eve düzenlenen baskında 11 kilo kaçak et ele geçirildi. Bulunan etler arasında sıçan ve antilop da vardı. Polis bir kişiyi gözaltına aldı. Yetkililer, yasa dışı etlerin ciddi sağlık riski taşıdığını belirtti.

Turist akınına uğrayan şehirde kaçak et skandalı! O hayvanı kullanmışlar
Çiğdem Berfin Sevinç

İngiltere’de bir eve düzenlenen baskın, gıda güvenliği açısından tehlikeli bir tabloyu ortaya çıkardı. Polis ekipleri, yasa dışı yollarla ülkeye sokulduğu belirlenen kilo kilo kaçak eti ele geçirirken, bir kişi gözaltına alındı.

Turist akınına uğrayan şehirde kaçak et skandalı! O hayvanı kullanmışlar 1

SIÇAN VE ANTİLOP ETİ ÇIKTI

Metropolitan Police Service ekipleri, Londra’nın güneydoğusundaki bir adrese operasyon düzenledi. Baskında, aralarında sıçan ve antilop etinin de bulunduğu toplam 11 kilo “bushmeat” ele geçirildi.

Evde bulunan etlerin yasa dışı şekilde ülkeye sokulduğu değerlendirilirken, 51 yaşındaki bir şüpheli gözaltına alındı. Zanlının, halk sağlığını riske atacak şekilde kaçak et ticareti yaptığı düşünülüyor.

Turist akınına uğrayan şehirde kaçak et skandalı! O hayvanı kullanmışlar 2

“CİDDİ SAĞLIK RİSKİ TAŞIYOR”

Operasyona Food Standards Agency (FSA) ekipleri de katıldı. FSA açıklamasında, yasa dışı ithal edilen etlerin İngiltere’de satılan gıdalar için zorunlu olan hijyen ve güvenlik denetimlerinden geçmediği vurgulandı. Bu ürünlerin hastalık ve zararlı maddeler taşıyabileceği, dolayısıyla tüketiciler için ciddi risk oluşturduğu ifade edildi.

Anahtar Kelimeler:
Londra et fiyatları kaçak
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Aranan Haberler

Kapat
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.